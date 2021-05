Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Διακεκριμένοι Ομιλητές, Σημαντικές Συνέργειες και Επαγγελματική Ανέλιξη με το MSc in Digital Marketing

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ψηφιακό Marketing του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ελκύει μια πληθώρα υποψηφίων φοιτητών με επαγγελματικά ενδιαφέροντα σε όλα τα πεδία του Ψηφιακού Marketing. Η γνωστική εμπειρία των φοιτητών/τριών εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο ενσωματώνοντας στο περιεχόμενο των μαθημάτων εκπαιδευτική ύλη, την οποία προσφέρει το Ινστιτούτο Ψηφιακού Marketing (DMI) https://digitalmarketinginstitute.com/, ο διεθνής επαγγελματικός Οργανισμός, ο οποίος πιστοποιεί τους αποφοίτους/τες του Προγράμματος. Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στον Οργανισμό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τους προσφέρει πρόσβαση σε άριστο εξειδικευμένο υλικό podcasts, μελέτες περιπτώσεων, δραστηριοτήτων, σεμιναριακών διαλέξεων, εκπαιδευτικών εργαλειοθηκών, videos, ηλεκτρονικών βιβλίων, άρθρων και παρουσιάσεων, εκπαιδεύοντάς τους στις βέλτιστες πρακτικές του Ψηφιακού Marketing.

Η ανωτέρω γνωστική διαδικασία εμπλουτίζει την ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών/τριών με προσόντα και ικανότητες, τα οποία απαιτούνται στο πεδίο του σύγχρονου επαγγελματικού Marketing, ενώ εκ παραλλήλου οι συνέργειες μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Ινστιτούτου DMI δίνουν την δυνατότητα των αποφοίτων του Προγράμματος να εγγραφούν ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες – μέλη στο Ινστιτούτο, γεγονός, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης σε περαιτέρω άριστο υλικό με σημαντική συνεισφορά στην συνεχή επαγγελματική τους ανέλιξη και επιτυχία.

Στο πλέον πρόσφατο σεμινάριο του προγράμματος συμμετείχαν εκλεκτοί ομιλητές από τον χώρο του Marketing, όπως ενδεικτικά ο κος Φραγκάκης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ο Καθ. Νίκος Καλογεράς, International Business School Maastricht, Zuyd University, η κα Αλίκη Ρηγοπούλου, Digital Marketing Manager (global) Unilever, ο κος Robert Cookson, CEO of InsurTech Information Technology, η κα Ξηρουχάκη Έρικα, Director of Corporate Affairs & Communications, Eldorado Gold Corporation και ο κος Yotam Werzansky-Orland, Managing Director, Company KWO Strategy Ltd.

Η προσφορά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing (MSc) σε συνδυασμό με την άμεση παγκόσμια επαγγελματική πιστοποίηση από τον πλέον διεθνώς έγκυρο φορέα πιστοποίησης DMI των αποφοίτων του, συνιστά για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ένα σημαντικό πλεονέκτημα ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και κρίσιμη συμβολή στον διακηρυγμένο στόχο του για την δημιουργία και παροχή εφαρμοσμένης γνώσης αιχμής.