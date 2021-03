Ισχυρότερο και με ανανεωμένο προφίλ το «Mall of Engomi»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H Atterbury Cyprus, ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνιών με αρκετά δημοφιλή brands λιανικού εμπορίου και χώρων εστίασης, στο ανακαινισμένο Mall of Engomi, το οποίο προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει σύντομα.

Με τα καταστήματα Σκλαβενίτης και Superhome να παραμένουν, 25 επιπλέον καταστήματα και κιόσκια θα εισαχθούν στο πλήρως ανακαινισμένο Mall κατά τη διάρκεια του επαναλανσαρίσματός του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις – άνοιξη και καλοκαίρι.

Η δημοφιλής ιταλική μάρκα ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων Οviesse και το κατάστημα ΝΕΧΤ, είναι τα καταστήματα που έκλεισαν προσωρινά λόγω της ανακαίνισης, και που θα επαναλειτουργήσουν στον ολοκαίνουριο πρώτο όροφο του Mall. Στον πρώτο όροφο θα λειτουργήσει επίσης και το κουρείο Bullfrog.

Στο ισόγειο του ανανεωμένου Mall προγραμματίζεται να λειτουργήσει ένα κατάστημα της γνωστής αλυσίδας καλλυντικών Beauty Line, ένα κατάστημα Holland & Barrett με κορυφαία προϊόντα βιταμινών, μετάλλων και βοτανικών συμπληρωμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα παράρτημα της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Cablenet και το αγαπητό σε όλους ζαχαροπλαστείο Μελίρρυτον.

Αυτό όμως που θα διαφοροποιήσει πραγματικά το ανανεωμένο Mall of Engomi από τα υπόλοιπα Malls, είναι ο τομέας της εστίασης και του καφέ. Στον πρώτο όροφο θα δημιουργηθεί ένας αποκλειστικός χώρος και μία συναρπαστική νέα πρόσοψη με την προσθήκη ενός μπαλκονιού με θέα τη Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, όπου θα λειτουργήσουν: η αλυσίδα express Piatsa Gourounaki με το γνωστό σουβλάκι, Coffee Berry γι’ αυτούς που ξέρουν από πραγματικά καλό καφέ και το εστιατόριο Rokoko το οποίο μαζί με τη γνωστή πίτσα θα προσφέρει και γκουρμέ burger στις ίδιες προσιτές τιμές. Επίσης, αργότερα μέσα στο 2021 προγραμματίζεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Κύπρο, το Mailo’s – The Pasta Project, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις της καλής μακαρονάδας.

Με το 80% των συμφωνιών να έχει ήδη κλείσει, αναμένεται ότι σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες συμφωνίες με νέα καταστήματα ένδυσης, αθλητικών και ηλεκτρονικών ειδών αλλά και συμφωνίες με καταστήματα τα οποία προϋπήρχαν και θα επαναλειτουργήσουν, όπως το OJO Sun & Glasses.

Το νέο Mall of Engomi θα στεγάζεται σε μία έκταση άνω των 15.000m2, που θα περιλαμβάνει και υπόγειο χώρο στάθμευσης με θέσεις για περισσότερα από 450 οχήματα.

Το επαναλανσάρισμα του ανανεωμένου Mall, συνδυάζεται με το μήνυμα «Enjoy More» και υπόσχεται στον καταναλωτή ότι στο ανανεωμένο Mall of Engomi θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει: More Taste. More Fashion. More Style. More Fun. More family moments. More & More to come.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ανακατασκευή του Μall και για ευκαιρίες ενοικίασης, στο www.mallofengomi.com ή στο 22 00 6100.