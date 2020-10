Η Mcdonalds σε συνεργασία με την Ideaseven δημιουργούν το Mobile Game «Collect them all and win»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Ideaseven ανακοίνωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρων συνεργασία για ανάπτυξη ενός ψηφιακού ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Το παιχνίδι με τίτλο “Collect them all and win” βρίσκεται στο mobile application του Mcdonalds σε Android και IOS, που παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω της εταιρείας Mcdonald’s στις 13 Οκτωβρίου 2020.

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε με διαδικτυακές τεχνολογίες όπως HTML, CSS, Typescript, react, redux με σκοπό να εμπλέκει τον χρήστη σε αλληλεπίδραση με δυναμικά ψηφιακά στοιχεία. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι αυτό δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους νικητές του mobile application της Mcdonalds διάφορα κουπόνια προσφορών.

Στόχος του παιχνιδιού είναι ο χρήστης να τοποθετήσει όλα τα εικονίδια φαγητών μέσα στη σακούλα. Το παιχνίδι αποτελείται από 3 επίπεδα δυσκολίας και με την έναρξη του παιχνιδιού, ο χρήστης έχει 20’ δευτερόλεπτα για το κάθε επίπεδο. Ολοκληρώνοντας κάθε επίπεδο, τα εικονίδια αυξάνονται δυσκολεύοντας έτσι το χρήστη στη τοποθέτηση τους μέσα στη σακούλα. Ανάλογα με το επίπεδο που ολοκληρώνεται, ο χρήστης παίρνει δώρο γεύματα και κουπόνια έκπτωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζήσουν την διαδραστική εμπειρία και να κερδίσουν αρκετά γεύματα κατεβάζοντας την εφαρμογή του Mcdonalds από το κινητό τους ή tablet μέσω της ιστοσελίδας: https://www.mcdonalds.com.cy/trending-now/mcdonalds-app

Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας η Ideaseven μπορεί να παρέχει τις δυνατότητες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να δημιουργήσουν το δικό τους διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι. Έτσι τώρα οι εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή, να προσφέρουν δώρα και να συνδέονται με τους πελάτες τους με ένα πιο ευχάριστο και καινοτόμο τρόπο.

Μάθετε περισσότερα στο:

www.ideaseven.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 7000 7734