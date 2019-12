Η McDonald’s Κύπρου παρουσίασε την πλατφόρμα “Your Right To Know”

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Αναρωτιέστε γιατί τα Chicken McNuggets® είναι τόσο νόστιμα; Ρωτάτε δεξιά και αριστερά σε τι είδους λάδι τηγανίζονται οι World Famous Fries® της; Σκέφτεστε γιατί το παγωτό McFlurry® είναι τόσο ακαταμάχητο;

H McDonald’s™, πιστή στην παγκόσμια δέσμευσή της για πλήρη διαφάνεια γύρω από τα προϊόντα που διαθέτει στα εστιατόριά της, δίνει την ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό της Κύπρου να υποβάλει τη δική του ερώτηση, μέσω της πλατφόρμας “Your Right to Know”!

Με την ευκαιρία αυτή, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση της πλατφόρμας “Your Right to Know” στο εστιατόριο McDonald’s στην Έγκωμη, στη Λευκωσία. Ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Κλινικοί Διατροφολόγοι και Food Bloggers.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου, μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε όλους τους παρευρισκόμενους, αφού οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τους καλεσμένους να λαμβάνουν μέρος σ’ ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων, σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρει η McDonald’s.

Μετά το ψυχαγωγικό κομμάτι, οι εκπρόσωποι της McDonald’s έδωσαν την ευκαιρία στους καλεσμένους να έρθουν σε ανοικτό διάλογο μαζί τους.

Με ένα κλικ λοιπόν, στην επίσημη ιστοσελίδα της McDonald’s Kύπρου, www.mcdonalds.com.cy, οι καταναλωτές μπορούν εύκολα και απλά να υποβάλουν τη δική τους ερώτηση στο πεδίο “Ask your question”, και στη συνέχεια να την καταχωρήσουν. Ακολούθως, η αρμόδια ομάδα της McDonald’s Kύπρου, διαβάζει και απαντά σε κάθε ερώτημα, με σαφήνεια και απόλυτη διαφάνεια.

Αν δεν έχετε υποβάλει ακόμη τη δική σας ερώτηση ή αν θέλετε να δείτε τις άλλες ερωτήσεις που καταχωρήθηκαν και έχουν απαντηθεί από τη McDonald’s Kύπρου, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τώρα την πλατφόρμα “Your Right to Know” στο www.mcdonalds.com.cy

Γιατί ΔΕΝ υπάρχει κανένα μυστικό πίσω από τη McDonald’s™ κι εσείς, έχετε το δικαίωμα να τα γνωρίζετε όλα!