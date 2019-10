Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συμπορεύεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με τον Radisson Blu Larnaka International Marathon

0 SHARES Share Tweet Linkedin

O Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, γνωστοποιεί με ιδιαίτερη χαρά, τη συνέχιση της συνεργασίας του με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ).

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ), πρεσβεύει αρχές και αξίες με στόχο την ενίσχυση της προστασία της κοινωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, ο οποίος από την πρώτη ημέρα στηρίζει με πολλαπλούς τρόπους την κοινωνία.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (EAΣ) συστάθηκε το 2012 με την ψήφιση του Περί Στοιχημάτων Νόμου 106(I)/2012. Αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού έχει συντάξει και υλοποιεί Σχέδιο Δράσης για το Υπεύθυνο Παιχνίδι όπου κυριότερος στόχος είναι η προστασία του κοινού και η προαγωγή υπεύθυνων πρακτικών όσο αφορά την ενασχόληση με το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι. Η Αρχή χαρακτηρίζεται από αξίες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία και το πεδίο δράσης της, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις που έχει θέσει: Δέσμευση, Συμμόρφωση, Σεβασμός-Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Επαγγελματισμός και Υπευθυνότητα. Όραμα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι να καταστεί η Κύπρος ένα δίκαιο, διαφανές και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Αναφορικά με τη συνεργασία, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Μαραθωνίου κύριος Κώστας Ντάλτας δήλωσε: «Με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και οράματα στήριξης της κυπριακής κοινωνίας. Η συνέχιση της συνεργασίας μας, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το πλούσιο έργο μας».

Από την πλευρά της ΕΑΣ η Πρόεδρος κυρία Ιωάννα Φιάκκου, τόνισε: «Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων για την προστασία και ενδυνάμωση του κοινωνικού συνόλου είναι οι συνεργασίες και συνέργειες με εμπλεκόμενα μέρη. Μια σημαντική δράση είναι η συνεργασία με τον Radisson Blu Larnaka International Marathon για την προαγωγή του αθλητισμού ως ένα μέσο πρόληψης οποιωνδήποτε προβληματικών συμπεριφορών. Γι’ αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας για δεύτερη συνεχή χρονιά με τους διοργανωτές του εξαιρετικά επιτυχημένου μαραθωνίου. »

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Οι διαδρομές

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, με σημείο εκκίνησης την παραλία των Φοινικούδων. Οι διαδρομές ποικίλλουν και καλύπτουν κάθε ηλικία, καθώς επίσης και όλες τις αντοχές και αποστάσεις. Η πρώτη και βασική διαδρομή αποτελεί αυτή του Μαραθώνιου Δρόμου (42.195 χλμ.). Ακολουθούν οι διαδρομές του Ημιμαραθώνιου δρόμου (21.095 χλμ), των 10 χλμ, των 5 χλμ-εταιρικός, των 5 χλμ-ατομικός και 1 χλμ McDonald’sTM Kids Race 1km και το Fun Race 1km για τους ενήλικες.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει πιστοποιηθεί από την AIMS, τη Διεθνή Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων και Μεγάλων Αποστάσεων, από τον πρώτο χρόνο διοργάνωσης του. Αποτελεί την πρώτη πράσινη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο και αυτό τον καθιστά τον 1ο πράσινο Μαραθώνιο της Κύπρου.

Οι βραβεύσεις

Το 2018, έχει βραβευθεί με Χρυσό Βραβείο στα ελληνικά Sports Marketing Awards 2018, στην κατηγορία Ατομικά Αθλήματα και με Χάλκινο στην κατηγορία Running and live well, ενώ το 2019 έχει λάβει το Χρυσό Βραβείο στα Cyprus Tourism Awards 2019, στην κατηγορία Integrated Advertising Campaign και Χάλκινο στην κατηγορία Sports & Adventure.

Στα ελληνικά Sports Marketing Awards 2019, ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει κερδίσει συνολικά οκτώ βραβεία, δυο χρυσά στις κατηγορίες Ατομικά Αθλήματα και Kids/Youth/Grassroots , πέντε αργυρά στις κατηγορίες Αθλητικός Τουρισμός, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ερασιτεχνικού/Μαζικού Αθλητισμού/Ακαδημίες, Running & Living Well, Mobile Fan Experience και ένα χάλκινο στην Κατηγορία CSR.

Στα πρώτα Cyprus Responsible Business Awards 2019, ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει κερδίσει δύο βραβεία Xάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία Πολιτισμός/Αθλητισμός και Χάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία Έρανοι/Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες

Τέλος, στα πρώτα βραβεία διαφήμισης Carob Awards 2019, η ιστοσελίδα του Radisson Blu Διεθνή Μαραθωνίου Λάρνακας έχει κερδίσει Χάλκινο στην κατηγορία Website Design.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας: http://larnakamarathon.com/