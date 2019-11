Η AEGEAN και φέτος Μεγάλος Χορηγός του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η AEGEAN, παραμένοντας πιστή στην παράδοση υποστήριξης των μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο, στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019, με σημείο εκκίνησης την παραλία των Φοινικούδων και η οικογένεια της AEGEAN θα βρίσκεται εκεί για να επιβραβεύσει αθλητές και παραβρισκόμενους για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Την Παρασκευή πριν τον αγώνα θα φτάσει στη Λάρνακα με πτήση της AEGEAN, η Φλόγα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και θα μεταφερθεί με λαμπαδηδρομία μέχρι το αμφιθέατρο των Φοινικούδων.

Την ημέρα του αγώνα όλοι οι παρευρισκόμενοι, αθλητές και θεατές, θα μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της AEGEAN και τα μέλη του προγράμματος Miles+Bonus, υφιστάμενα και νέα, θα μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα μοναδικό παιχνίδι μνήμης έχοντας τη δυνατότητα να κερδίσουν χιλιάδες μίλια και άλλα αναμνηστικά δώρα.

Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα αποκτήσουν ένα αναμνηστικό καπέλο AEGEAN, το οποίο θα βρουν στην τσάντα συμμετοχής τους που θα λάβουν από τη διοργάνωση.

Σχετικά με τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει πιστοποιηθεί από την AIMS, τη Διεθνή Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων και Μεγάλων Αποστάσεων, από τον πρώτο χρόνο διοργάνωσης του και αποτελεί την πρώτη πράσινη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Αυτό τον καθιστά τον 1ο πράσινο Μαραθώνιο της Κύπρου.

Οι διαδρομές

Οι διαδρομές ποικίλλουν και καλύπτοντας κάθε ηλικία, αποστάσεις και αντοχές. Πρώτη και βασική διαδρομή αποτελεί αυτή του Μαραθώνιου Δρόμου (42.195 χλμ.). Ακολουθούν οι διαδρομές του Ημιμαραθώνιου δρόμου (21.095 χλμ), των 10 χλμ, των 5 χλμ-εταιρικός, των 5 χλμ-ατομικός και 1 χλμ McDonald’sTM Kids Race 1km και το Fun Race 1km για τους ενήλικες.

Οι βραβεύσεις

Το 2018, ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας βραβεύτηκε με Χρυσό Βραβείο στα ελληνικά Sports Marketing Awards 2018, στην κατηγορία Ατομικά Αθλήματα και με Χάλκινο στην κατηγορία Running and live well, ενώ το 2019 έλαβε το Χρυσό Βραβείο στα Cyprus Tourism Awards 2019, στην κατηγορία Integrated Advertising Campaign και Χάλκινο στην κατηγορία Sports & Adventure.

Στα ελληνικά Sports Marketing Awards 2019, ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει κερδίσει συνολικά οκτώ βραβεία, δυο χρυσά στις κατηγορίες Ατομικά Αθλήματα και Kids/Youth/Grassroots , πέντε αργυρά στις κατηγορίες Αθλητικός Τουρισμός, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ερασιτεχνικού/Μαζικού Αθλητισμού/Ακαδημίες, Running & Living Well, Mobile Fan Experience και ένα χάλκινο στην Κατηγορία CSR.

Στα πρώτα Cyprus Responsible Business Awards 2019, ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας έχει κερδίσει δύο βραβεία Xάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία Πολιτισμός/Αθλητισμός και Χάλκινο Βραβείο στην Κατηγορία Έρανοι/Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες

Τέλος, στα πρώτα βραβεία διαφήμισης Carob Awards 2019, η ιστοσελίδα του Radisson Blu Διεθνή Μαραθωνίου Λάρνακας έχει κερδίσει Χάλκινο στην κατηγορία Website Design.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας: http://larnakamarathon.com/