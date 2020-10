High End Brands σε πραγματικά χαμηλές τιμές!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Mike Sport είναι το «one-stop-shop» για όλα τα αθλητικά είδη και τον αθλητικό εξοπλισμό σας. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα η οποία καλύπτει πολλές κατηγορίες προϊόντων εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα χρηστών που περιλαμβάνει επαγγελματίες και ερασιτέχνες, εταιρείες, σχολεία και γυμναστήρια.

Μέσω προϊόντων από περισσότερες από 150 επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εμπορικών σημάτων, το Mike Sport επικεντρώνεται στην παροχή αναβαθμισμένης ποιότητας και τεχνολογίας με εγγυημένη απόδοση κόστους.

Με περισσότερα από 20 καταστήματα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, το Mike Sport έρχεται στο NEO PLAZA για να προσφέρει, όπως είναι η φιλοσοφία του, ΄΄μια εμπειρία που δεν υστερεί σε τίποτα΄΄.

Μερικές από τις μάρκες που θα μπορείτε να βρείτε στο Mike Sport -The Outlet- είναι: Puma, Salomon, Erke, Body Talk, Body Language, The North Face, Head, O’neil, Dakine, Desigual, Under Armour, Diadora, Crocs, Adidas, Nike και πολλές άλλες.