GIRAFFES FOR HOPE. Κοιτάμε ψηλά για την αγάπη.

Η νέα εκστρατεία προσφοράς από το Σοφία για τα Παιδιά και την Partners VMLY&R.

Οι καμηλοπαρδάλεις του Σοφία για τα Παιδιά, «GIRAFFES FOR HOPE», είναι εδώ. Φιλοτεχνημένες αφιλοκερδώς από 20 Κύπριους καλλιτέχνες στέκουν με ψηλά το κεφάλι, υπέροχες και λαμπερές για να δώσουν ουσιαστική βοήθεια στα παιδιά που την έχουν ανάγκη.

To Σοφία για τα Παιδιά, με την υποστήριξη της Partners VMLY&R, συνδιοργανώνουν εκδήλωση στον κήπο του κτηρίου Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών επί της Λεωφόρου Λόρδου Βύρωνος, στην οποία θα παρουσιαστούν οι 20 καμηλοπαρδάλεις και μέσω κλήρωσης, οι 20 εταιρίες που τις υιοθέτησαν θα μάθουν ποια συλλεκτική καμηλοπάρδαλη θα γίνει δική τους.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου και για 10 μέρες, οι καμηλοπαρδάλεις θα εκτίθενται στο Mall of Cyprus στη Λευκωσία και αμέσως μετά στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας για ακόμη δύο εβδομάδες, πριν παραδοθούν στις εταιρίες που τις υιοθέτησαν.

Οι δύο εκθέσεις θα είναι ανοιχτές για το κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τις καμηλοπαρδάλεις, να συνεισφέρει στον ανιδιοτελή σκοπό του ιδρύματος αποκτώντας ένα υπέροχο συλλεκτικό T-shirt από το μικρομάγαζο του Σοφία για τα Παιδιά στο Mall of Cyprus.

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν είναι:

Αντρέας Μακαρίου, Αντώνης Τζιαρρίδης, Βάσω Σεργίου, Δημήτρης Νεοκλέους, Δώρος Ηρακλέους, Έλενα Κατσούρη, Έλενα Νικολάου, STATUS THETA- Ελίνα Θεοδότου και Μάριος Θεοφιλίδης, Θεόδουλος Γρηγορίου, Κωνσταντίνος Καλησπέρας, Λήδα Συμεωνίδου, Marcela Sramkova, Μυρτώ Μακρίδου, Νάγια Ευαγγέλου, Νικόλας Αντωνίου, Νίτσα Χατζηγεωργίου, Παναγιώτης Πασάντας, Πανίκος Τεμπριώτης, Σπύρος Αγαθού, Σωτήρης Καλλής.

Οι 20 εταιρίες που υιοθέτησαν με αγάπη μια καμηλοπάρδαλη, είναι οι ακόλουθες:

Alion Beach Hotel, Αstrobank, Bank of Cyprus, C.G. Papaloisou Ltd, Caramondani Group, CIC Ltd, ERA Department Stores, Grant Thornton, Oenou Yi Omodos – Ktima Vassiliades, Olisoft Ltd, Panglobe, Peletico Ltd, Phileleftheros Group, PGS Lighting – Electrical, Quality Group, Skylink Services Ltd, Societe Generale Bank, UBet, Vassiliko Cement Works PLC, Wargaming.net.

Χορηγοί:

O Δημοσιογραφικός Οργανισμός «Ο Φιλελεύθερος» ως Διαχρονικός Υποστηρικτής του αναλαμβάνει αφιλοκερδώς την προβολή όλου του έργου. Το Σοφία για τα Παιδιά στηρίζουν επίσης το Mall Of Cyprus και η Hermes Airports ως χορηγοί φιλοξενίας των εκθέσεων, η Christoudias Logistics ως χορηγός μεταφορών, το Bottega Amaro και η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ ως χορηγοί φιλοξενίας της εκδήλωσης στον κήπο του κτηρίου Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, και τα τυπογραφεία Landas Colour.

Το Σοφία για τα Παιδιά

Tο Σοφία για τα Παιδιά, είναι ένας φιλανθρωπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Στόχος μας, η παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε παιδιά που την έχουν ανάγκη στην Κύπρο και στην Κένυα με επίκεντρο το δικαίωμα τους στη μόρφωση και την αξιοπρέπεια. (https://sophia-foundation.com/)

Πιο συγκεκριμένα στην Κένυα έχουμε καταφέρει τα εξής:

Αναλάβαμε πλήρως την λειτουργία του Ορφανοτροφείου Μακάριος στην Κένυα με 200 παιδιά όλων των ηλικιών. Κτίσαμε καινούργια κτήρια και στέλνουμε όλα τα παιδιά σχολείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Είμαστε περήφανοι που παιδιά μας έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και τώρα έχουν όλα εργοδοτηθεί ή έχουν δημιουργήσει δουλειές δικές τους.

Στηρίζουμε 8 σχολεία στην Κένυα και περίπου 4.500 χιλιάδες παιδιά παρέχοντάς τους πρόγευμα, γεύμα, και ιατρική περίθαλψη με αποτέλεσμα η υγειά τους και οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις να έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Βγάζουμε παιδιά από τις φυλακές ανηλίκων στην Κένυα όπου κάτω από την κηδεμονία του Σοφία μπορούν τώρα να ζουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και να μορφωθούν.

Στηρίζουμε κοινότητες στην έρημο Τουρκάνα όπου έχουμε κτίσει ένα μηχανοκίνητο πηγάδι με καθαρό νερό και παρέχουμε τρόφιμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω της κλιματικής αλλαγής και του COVID-19.

Στην Κύπρο, το πρόγραμμά μας «Μαγειρεύω και Προσφέρω» προσφέρει μεσημεριανό φαγητό για 8 συνεχή χρονιά στα παιδιά της Κύπρου για να συνεχίσουν να μορφώνονται με αξιοπρέπεια και χαρά. Θεσπίσαμε το πρόγραμμα αυτό το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο και έτσι δημιουργήσαμε και εξοπλίσαμε πλήρως κουζίνες σε 16 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και κάποια νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο. Επιπρόσθετα προσλάβαμε μία άνεργη μητέρα ως μαγείρισσα για να μαγειρεύει καθημερινά φρέσκο μεσημεριανό φαγητό με τρόφιμα που παρέχει ο οργανισμός μας και έτσι τα παιδιά τρώνε στο σχολείο όλα μαζί, χωρίς διακρίσεις, χωρίς στοχοποιήσεις. Το πρόγραμμα αυτό έχει τεράστιο όφελος προς το σχολείο και την κοινότητα, αφού η κουζίνα στο σχολείο είναι ένα έργο υποδομής το οποίο χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς όπως το να φτιάχνουν γλυκά για τα παιδιά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κουζίνα χρησιμοποιείται σε ώρες έκτακτης ανάγκης για την παροχή φαγητού σε άπορους ή ηλικιωμένους πολίτες της κοινότητας.

Αν θέλετε να συνεισφέρετε κι εσείς στο έργο και τις δράσεις του Σοφία για τα Παιδιά, μπορείτε να το κάνετε με τους παρακάτω τρόπους:

Αποκτήστε συλλεκτικά T-shirts «GIRAFFES FOR HOPE».

Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε ένα από τα 3 Giraffe T-shirts, που σχεδίασαν νέοι καλλιτέχνες της ομάδας των Partners VMLY&R, προσφέροντας €15 στο Σοφία για τα Παιδιά. Τα T-shirts μπορείς να τα αποκτήσεις στο μικρομάγαζο του Σοφία για τα Παιδιά στο Mall of Cyprus ή στέλνοντας email στο Σοφία για τα Παιδιά, αναφέροντας το design, το size και τα στοιχεία επικοινωνίας σου, για να το παραλάβεις με αντικαταβολή στο κοντινότερο Akis Express.

Αποκτήστε συλλεκτικά παγούρια SIGG «GIRAFFES FOR HOPE».

Βρείτε τα στο Μικρομάγαζό του Σοφία για τα παιδία στo Mall of Cyprus και στο οίκημά στην οδό Άννης Κομνηνής 31 στη Λευκωσία. Με κάθε παγούρι δίνετε πόσιμο νερό σε ένα παιδί που το χρειάζεται στην Κένυα.

Εγγραφείτε στο πρόγραμμα «Υιοθετώ ένα παιδί».

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Υιοθετώ ένα παιδί» του Σοφία για τα Παιδιά και να γίνετε ανάδοχος ενός παιδιού από την Κένυα. Με μόνο 20€ θα του προσφέρετε φαγητό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μόρφωση, για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και ελπίδα.