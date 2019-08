Εξερευνήστε το Ντουμπάι με την Emirates

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οι καλοκαιρινές προσφορές της Emirates προσφέρουν μοναδικούς ναύλους σε έναν εκπληκτικό προορισμό

Το να πας στο Ντουμπάι ποτέ δεν ήταν ευκολότερο, χάρη στους νέους ναύλους της Emirates για την εκπληκτική πρωτεύουσα. Ζήστε την περιπέτεια με τις οικογένειές σας ενός υπέροχου προορισμού κοντά στην Κύπρο, εξερευνώντας την κουλτούρα και τα αξιοθέατα της πόλης.

Οι Κύπριοι ταξιδιώτες μπορούν να ταξιδέψουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας στο Ντουμπάι με μία από τις καθημερινές απευθείας πτήσεις της Emirates από την Κύπρο και να εξερευνήσουν την ομορφιά μιας κοσμοπολίτικης πόλης. Με τιμές που ξεκινούν από 506 Ευρώ στην Οικονομική Θέση, οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία με τη μεγαλύτερη διεθνή αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Η προσφορά ισχύει έως τις 20 Αυγούστου 2019 για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν για την περίοδο 10 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Ντουμπάι είναι ένας ιδανικός προορισμός για οικογένειες και ταξιδιώτες, καθώς υπάρχει κάτι για όλους. Οι οικογένειες μπορούν να περάσουν υπέροχα στο Ντουμπάι, σε ένα από τα πολλά πάρκα και θέρετρα του Ντουμπάι και να ζήσουν την περιπέτεια. Ξεκινήστε ένα μαγευτικό ταξίδι στον φανταστικό κόσμο του Χόλυγουντ και μπείτε στους μαγικούς μυθικούς κόσμους των πιο αγαπημένων ταινιών του κινηματογράφου.

Απολαύστε τα εκπληκτικά Dubai Parks, το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο προορισμό θεματικών πάρκων της περιοχής, που αποτελείται από τρία θεματικά πάρκα: το MOTIONGATE ™ Dubai, το Bollywood Parks ™ Dubai, καθώς και το LEGOLAND® Dubai και LEGOLAND® Water Park. Τα παιδιά μπορούν να συναντηθούν με τα Στρουμφάκια στο χωριό τους, να ανέβουν σε ένα rollercoaster, να ακούσουν ιστορίες που θα αγγίξει τις καρδιές τους από τον Shrek και από την ομάδα του How to Train your Dragon και να ζήσουν στον κόσμο των Hunger Games και του Step Up: All In and Step Up: Revolution.

Οι οικογένειες μπορούν να περάσουν ποιοτικό χρόνο στα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλυγουντ στο Ντουμπάι – DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios και Lionsgate. Τα παιδιά μπορούν να πάνε σε έναν κόσμο όπου περιπλανώνται φαντάσματα και ζόμπι, αλλά και σε κόσμο όπου κεφτεδάκια πέφτουν από τον ουρανό ή να περιπλανηθούν στο Hotel Transylvania, μαζί με τους Ghostbusters και με πολλούς άλλους ήρωες.

Για τα παιδιά που αγαπούν τα πιο γνωστά τούβλα στον κόσμο, τότε μια επίσκεψη στο LEGOLAND® Dubai θα τα κάνει ευτυχισμένα, καθώς μπορούν να μάθουν και να δημιουργήσουν ενώ διασκεδάζουν σε ένα από τα πολλά διαδραστικά αξιοθέατα. Και η διασκέδαση δεν έχει τελειωμό στο Ντουμπάι: οι οικογένειες μπορούν να επιλέξουν από ζωολογικούς κήπους, μουσεία και ιστορικές περιηγήσεις στην πόλη, καθώς το Ντουμπάι ξεδιπλώνεται σαν ένα κρυφό κόσμημα.

Οι οικογένειες που ταξιδεύουν με την Emirates και επισκέπτονται το Ντουμπάι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις αποκλειστικές προσφορές χρησιμοποιώντας το My Emirates Pass, το οποίο μετατρέπει την κάρτα επιβίβασης της Emirates σε αποκλειστική κάρτα μέλους, παρέχοντας στους ταξιδιώτες ειδικά οφέλη και εκπτώσεις.

Το διάσημο glitz και η αίγλη του Ντουμπάι έχει βάλει την πόλη σταθερά στον ταξιδιωτικό χάρτη. Οι εκπληκτικοί ουρανοξύστες που ανυψώνονται από την αραβική έρημο, τα καταγάλανα νερά του Αραβικού Κόλπου και τα τοπία στην έρημο, συγκεντρώνουν την εικόνα μιας εκπληκτικής πόλης. Δοκιμάστε ένα δείπνο γκουρμέ, βουτήξτε στην ζωντανή νυχτερινή ζωή και εξερευνήστε τα καταπληκτικά εμπορικά κέντρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χαλαρώσετε σε μια από τις παρθένες παραλίες μας ή δίπλα στην πισίνα σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Ζήστε την περιπέτεια στο Ντουμπάι και επωφεληθείτε από τις τιμές κάνοντας ένα καταπληκτικό ταξίδι με την Emirates.