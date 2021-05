Έναρξη πωλήσεων επαύλεων και διαμερισμάτων στο Limassol Greens

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σε συνέχεια της επιτυχίας που σημείωσαν οι πωλήσεις περιορισμένου αριθμού οικοπέδων, το Limassol Greens προχωρά στο λανσάρισμα επαύλεων τριών μέχρι έξι υπνοδωματίων, και διαμερισμάτων 2 και 3 υπνοδωματίων.

Σχεδιασμένες από το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο HKS, οι επαύλεις είναι τοποθετημένες σε ευρύχωρα οικόπεδα στην καρδιά του έργου. Με όλα τα σύγχρονα στοιχεία πρότυπου σχεδιασμού, οι επαύλεις δένουν αρμονικά με το τοπίο, εξισορροπώντας το design με τη λειτουργικότητα. Σύγχρονοι και άνετοι εσωτερικοί χώροι συνδέονται άψογα με τους εξωτερικούς κήπους δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία, ιδανική για τον Μεσογειακό τρόπο ζωής.

Στο κέντρο του Limassol Greens, δίπλα από το Village και το υπερσύγχρονο Clubhouse βρίσκονται τα Robin Apartments, δύο τριώροφα συμπλέγματα διαμερισμάτων που εξυπηρετούνται από δύο ξεχωριστούς χώρους υποδοχής με δικό τους ανελκυστήρα. Τα Robin , με ευρύχωρες βεράντες , προσφέρουν απρόσκοπτη θέα στο γκολφ, στην αλυκή, στο δάσος και στη θάλασσα ενώ στο ισόγειο οι εξαιρετικά σχεδιασμένοι κήποι, από την ομάδα των landscape designers της HKS, δημιουργούν ένα υπέροχο σκηνικό ξεκούρασης και αναψυχής με πισίνες, lounge areas και ειδικούς χώρους για πικνίκ και μπάρμπεκιου.

Το εντυπωσιακό θέρετρο Limassol Greens συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο και παρόλη τη στασιμότητα που έχει επέλθει πρόσφατα στην κυπριακή αγορά ακινήτων, προχωρεί απρόσκοπτα με τη δημιουργία του μοναδικού θέρετρου γκολφ μέσα στην πόλη.

Το έργο, αναπτύσσεται σε συνολική έκταση 1,4 εκατομμυρίων τ.μ και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις γηπέδου γκολφ 18 οπών διεθνών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο Clubhouse, 500 επαύλεις και 250 διαμερίσματα, εμπορικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς και κέντρο ευεξίας με εξωτερική πισίνα, εγκαταστάσεις σπα, γυμναστήριο, υπαίθριους χώρους για γιόγκα και διαλογισμό, γήπεδα τένις και καλαθόσφαιρας, ποδηλατοδρόμους, παιδότοπους, υπαίθριο αμφιθέατρο καθώς και ένα πλούσιο βοτανόκηπο.

Το Limassol Greens βρίσκεται δίπλα στην αμμώδη παραλία του Lady’s Mile, ενώ προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και σε ιδιωτικά σχολεία. Γειτνιάζει με το μεγαλύτερο καζίνο-θέρετρο τις Μεσογείου, ενώ η Μαρίνα Λεμεσού – σημείο αναφοράς της πόλης – αλλά και το κοσμοπολίτικο κέντρο της, απέχουν μόλις 10 λεπτά οδικώς.

Το Limassol Greens αναπτύσσεται από την Lanitis Golf Public Co Ltd ενώ τις πωλήσεις του έργου ανέλαβε αποκλειστικά η Cybarco Development Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση ακινήτων επικοινωνήστε στο 25 820511 ή/και 8000 50 30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@limassolgreens.com. Για γενικές πληροφορίες αναφορικά με το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://limassolgreens.com/