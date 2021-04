Ένα απολαυστικό σήμερα φέρνει ένα καλύτερο αύριο: Η Lidl λανσάρει τις βιώσιμες σοκολάτες Way To Go

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Lidl επιδιώκει σταθερά να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της με προϊόντα βιώσιμης προέλευσης και διαθέτει στην αγορά τις Super-Fairtrade-σοκολάτες Way To Go: Το κακάο που χρησιμοποιείται σε αυτές τις σοκολάτες προέρχεται από βιώσιμες καλλιέργειες στην Γκάνα. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος πριμοδότησης, οι τοπικοί καλλιεργητές κακάο επωφελούνται από προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι σοκολάτες Way To Go συμβάλλουν αποτελεσματικά στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος των εισοδημάτων των καλλιεργητών κακάο, παρέχοντας αμοιβές αξιοπρεπούς διαβίωσης και, ταυτόχρονα, προστατεύοντας το περιβάλλον.

Η Lidl Κύπρου λανσάρει τη νέα σειρά προϊόντων Fairtrade σοκολάτας ιδιωτικής ετικέτας Way To Go. Οι σοκολάτες διατίθενται στην τιμή των €1,99 σε τέσσερις γεύσεις: σοκολάτα γάλακτος, μαύρη σοκολάτα, καραμέλα & θαλασσινό αλάτι και καρύδα & πεκάν.

Η Lidl με τις Fairtrade σοκολάτες Way To Go γεφυρώνει το μισθολογικό χάσμα των καλλιεργητών κακάο με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωσή τους: Η Lidl αγοράζει όλο το κακάο που χρησιμοποιείται στις σοκολάτες Way To Go από τις βιώσιμες καλλιέργειες της οργάνωσης μικροκαλλιεργητών Kuapa Kokoo στην Γκάνα. Η προέλευση του κακάο είναι απολύτως ανιχνεύσιμη και διαφανής. Οι καλλιεργητές κακάο επωφελούνται άμεσα από την πώληση κάθε μπάρας σοκολάτας και μάλιστα εις διπλούν. Τόσο η Fairtrade όσο και η Lidl καταβάλλουν στους καλλιεργητές ένα προκαθορισμένο ποσό: Οι καλλιεργητές εισπράττουν μια ελάχιστη τιμή για το κακάο από τη Fairtrade έτσι ώστε να προστατεύονται από τις διακυμάνσεις της τιμής του κακάο στην παγκόσμια αγορά, ενώ το ποσό που συνεισφέρει η Lidl διοχετεύεται σε δύο χρηματοδοτούμενα έργα, όπου η Fairtrade και η Lidl συνεργάζονται με στόχο τη βελτίωση των εισοδημάτων των μικροκαλλιεργητών σε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη βάση.

Αρχικά, στους μικροκαλλιεργητές παρέχεται εκπαίδευση με θέμα τη βιώσιμη καλλιέργεια κακάο. Χάρη σε αυτήν, οι καλλιεργητές μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερη σοδειά και, επομένως, υψηλότερο εισόδημα. Στη συνέχεια, η Lidl στηρίζει τα μέλη του συνεταιρισμού στη διεύρυνση των καλλιεργειών τους, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από την καλλιέργεια κακάο: έτσι τους στηρίζει στην καλλιέργεια πρώτων υλών για την παραγωγή π.χ. ρυζιού, μελιού και προϊόντων σαπουνιού. Αμφότερα τα χρηματοδοτούμενα έργα συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος των αντίστοιχων περιοχών.

Προς το παρόν, λόγω ποικίλων κοινωνικών και οικολογικών παραγόντων, το κακάο κατατάσσεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η ημερήσια αμοιβή των περισσότερων καλλιεργητών είναι χαμηλότερη από δύο δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας στην χώρα. Οι τιμές πρώτης ύλης του κακάο παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, γεγονός που δυσκολεύει τον οικονομικό προγραμματισμό των καλλιεργητών. Η εκτεταμένη φτώχεια οδηγεί σε φαινόμενα παιδικής εργασίας στις φυτείες. Λόγω της περιορισμένης απόδοσης των σοδειών, δασικές εκτάσεις που αξίζει να προστατευθούν συχνά αποψιλώνονται προκειμένου να αξιοποιηθούν για την καλλιέργεια κακάο με εντατική χρήση φυτοφαρμάκων.

Η Lidl αποφάσισε να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση των καταχρήσεων που παρατηρούνται στην καλλιέργεια κακάο. Με τις σοκολάτες Way To Go, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτούμενα έργα, η Lidl δείχνει τον δρόμο για ένα δίκαιο και βιώσιμο καθεστώς συνθηκών εργασίας και καλλιέργειας για τους καλλιεργητές κακάο.

Από το 2006 η Lidl υποστηρίζει τις διαδικασίες για έναν πιο βιώσιμο κλάδο του κακάο και χρησιμοποιεί κακάο αποκλειστικά από Fairtrade πιστοποιημένες καλλιέργειες σε όλη την γκάμα προϊόντων σοκολάτας, ήδη από τα τέλη του 2016.

Επιπλέον, η ίδια η Lidl συμμετέχει ενεργά στις βιώσιμες καλλιέργειες κακάο, εγκαινιάζοντας το 2012 το έργο PROCACAO: Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται σε μια γεωργική σχολή με αντικείμενο την εκπαίδευση στη βιώσιμη καλλιέργεια κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού. Από το 2019, και μετά από οκτώ χρόνια χρηματοδότησης, το έργο αυτό έχει καταφέρει να είναι ανεξάρτητο, ενώ συνολικά έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα πάνω από 18.000 καλλιεργητές κακάο και οι οικογένειές τους. Η Lidl θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της για βιώσιμη καλλιέργεια κακάο και υπεύθυνη γκάμα προϊόντων σοκολάτας.

