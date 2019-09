Έκθεση Πανεπιστημίου Frederick «The Sun and Us»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το ταξίδι στο διάστημα και στα μυστικά του Διαστημικού Καιρού μόλις ξεκίνησε!

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια της Έκθεσης «The Sun and Us», που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Frederick σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και είναι απόρροια ερευνητικού έργου της Ερευνητικής Ομάδας Ιονόσφαιρας και Διαστημικού Καιρού του Πανεπιστημίου, με επικεφαλής τον Δρ Χάρη Χαραλάμπους. Τον σχεδιασμό της Έκθεσης και τον συντονισμό υλοποίησής της ανέλαβε και πραγματοποίησε το Creative Lab του Πανεπιστημίου. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας και θα είναι ανοικτή για το κοινό και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η έκθεση «The Sun and Us» έχει ως στόχο να ταξιδέψει το κοινό στα μυστικά του διαστήματος! Με επίκεντρο τον Διαστημικό Καιρό, τις μεταβολές δηλαδή που συμβαίνουν στον Ήλιο και τις επιπτώσεις τους, τόσο στα διαστημικά τεχνολογικά συστήματα όσο και στην ίδια τη Γη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σ’ ένα φανταστικό ταξίδι στο διάστημα, να ξεδιπλώσουν τα μυστήριά του και να ανακαλύψουν τις μεγάλες περιπέτειες του ανθρώπου εκεί.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, ο καταξιωμένος Επιστήμονα, Ακαδημαϊκός, Διαστημικός Φυσικός, επικεφαλής ερευνητής σε διάφορες διαστημικές αποστολές της NASA και Επίτιμος Διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Σταμάτιος Κριμιζής έδωσε μια πολύ σημαντική διάλεξη με τίτλο «Odyssey in Space-1977-2019: The Epic journey of Voyager 1 and 2 from Earth to the Galaxy». Ο Δρ Κριμιζής με τον μοναδικό αφηγηματικό του τρόπο, τον γεμάτο ζωντάνια και χιούμορ, μίλησε για την έξοδο των «Voyager» στον Γαλαξία και την ακούραστη διαστημική τους εξερεύνηση, παρασύροντας για λίγο το κοινό σε ένα ταξίδι στ’ άστρα. Ο Δρ Κριμιζής είναι ο μοναδικός επιστήμονας που έχει κατασκευάσει όργανα, τα οποία έχουν εξερευνήσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Τη διάλεξη παρακολούθησαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές, ερευνητές, καθώς και πλήθος κόσμου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσαν ο Δρ Νικόλας Γιασουμής, εκ μέρους τους Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick και ο Ακαδημαϊκός Σταμάτιος Κριμιζής. Αμέσως μετά ακολούθησε ξενάγηση στην έκθεση.

Στον χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού, ο Δρ Γιασουμής, συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Frederick για τη διοργάνωση της έκθεσης και ειδικότερα για τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσω αυτής για τους νέους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μέσω της έκθεσης επιδιώκεται όχι μόνο η ενημέρωση των νέων για τα περίπλοκα φαινόμενα που σχετίζονται με τον Ήλιο και τις μεταβολές του και επηρεάζουν τις τεχνολογικές πτυχές της καθημερινότητάς μας, αλλά και η ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των νέων να εξετάσουν σοβαρά τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους για μια σταδιοδρομία σχετική με την επιστήμη του διαστήματος.

Η κα Φρειδερίκου στον δικό της χαιρετισμό τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Frederick, από την ίδρυσή του, στοχεύει στην προώθηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών που προάγουν τη γνώση, τις ανθρώπινες αξίες, την υγεία, την ευημερία, την αειφορία και τον πολιτισμό στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς και στα μέλη του Πανεπιστημίου. Μια τέτοια ενέργεια, πρόσθεσε, είναι και η έκθεση «The Sun and Us», η δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο, μετά την τεράστια επιτυχία της έκθεσης «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία». «Στόχος μας είναι να επισκεφθούν την έκθεση όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές απ’ όλη την Κύπρο, να εμπνευστούν και να καλλιεργήσουν την αγάπη τους για την επιστήμη».

Η έκθεση στοχεύει να ενημερώσει την κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά για το διάστημα με επίκεντρο τον Διαστημικό Καιρό. Μαθητές και φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα φαινόμενα Διαστημικού Καιρού και για τις επιπτώσεις σε επίγεια και διαστημικά τεχνολογικά και βιολογικά συστήματα. Ο απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ενημέρωση των νέων σε θέματα διαστήματος και η ενθάρρυνση για τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενασχόληση και έρευνα στο πεδίο αυτό ακόμα και στην Κύπρο.

Την εκδήλωση εγκαινίων στήριξε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Η έκθεση φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πολυχώρου “Σταθμός” του Πανεπιστημίου Frederick (Δημητρίου Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία).

Περισσότερες πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας και για τη διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για ξενάγηση στην έκθεση, θα ανακοινωθούν σύντομα.