K Cineplex: 27 Μαΐου 2021 επιστροφή στους Αστέρες

Οι πολυκινηματογράφοι K Cineplex είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την επαναλειτουργία τους από την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, σηματοδοτώντας έτσι και την μεγάλη επιστροφή των αστέρων του κινηματογράφου στη μεγάλη οθόνη, παγκυπρια. Mια εμπειρία που πραγματικά έχει λείψει στους λάτρεις του κινηματογράφου και όχι μόνο.

Οι πολυκινηματογράφοι K Cineplex τηρώντας όπως πάντα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια και υγεία των επισκεπτών με, εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο και υποβάλλεται εβδομαδιαία σε τεστ ταχείας ανίχνευσης του υιού, έλεγχο θερμοκρασίας επισκεπτών πριν από την είσοδο τους στο χώρο, αντισηπτικά χεριών σε επιλεγμένα σημεία για άμεση πρόσβαση, αποστειρωμένες αίθουσες και καθίσματα με ηλεκτροστατικούς ψεκαστήρες πριν και μετά από κάθε προβολή, συστήματα καθαρισμού και εξαερισμού αέρα σε όλες τις αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους και ελεγχόμενη έξοδος επισκεπτών για αποφυγή συνωστισμού τηρώντας πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας,

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, ωστόσο οι επισκέπτες μπορούν να τις αφαιρέσουν μόνο μέσα στην αίθουσα προβολής για να απολαύσουν τα σνακ και τα ποτά τους.

Για ασφαλη προσελευση ολοι οι επισκεπτες του κινηματογραφου υποχρεουνται να εχουν και να επιδεικνυουν στις αρχες ενα απο τα εξης αποδεικτικα (safe pass), πιστοποιητικο εμβολιασμου με τουλαχιστον την πρωτη δοση εμβολιου κατα του κορωνοϊου και αφου εχει παρελθει διαστημα 3 εβδομαδων (καρτα εμβολιασμου), εγκυρο αρνητικο PCR η τεστ ταχειας ανιχνευσης (για ατομα 12 ετων και ανω), ή αποδεικτικο οτι το ατομο εχει νοσησει και αναρρωσει απο τον υιο covid-19 τους τελευταιους εξι μηνες.

Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας προτείνουμε τις διαδικτυακές πωλήσεις εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας www.kcineplex.com, καθώς επίσης και τις ανέπαφες συναλλαγές στα ταμεία και μηχανές των κινηματογράφων μας.

Σε όλους μας έχει λείψει η εμπειρία της μεγάλης οθόνης τρώγοντας ζεστο, απολαυστικο ποπ κορν! Γι’αυτό και τα K Cineplex υποσχονται την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία για εσας, την οικογενεια και τους φιλου σας, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, προσβλέποντας σε μια μεγάλη γκάμα ταινιών, ξεκινώντας από την βραβευμένη με 3 Όσκαρ ταινία Nomadland, και την τριτη κατα σειρα επικη ταινια τρομου The Conjuring: The Devil Made Me Do It και συνεχίζοντας με τις ταινιες A Quiet Place 2, Cruella, Fast and Furious 9, Venom 2, Black Widow και πολλά άλλα!

Απολαύστε την ταινία της επιλογής σας στους κινηματογράφους μας, καθημερινά με δύο παραστάσεις, ενώ τα Σαββατοκύριακα στους αυτόνομους κινηματογράφους Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας με τρεις και στους κινηματογράφους των Mall Λευκωσίας και Πάφου, με πέντε.

Τελος τοσο η Βραδιά Κινηματογράφου (Cinema Night) κάθε Τρίτη με εισιτήριο εισοδου 7 ευρώ για καθε ταινια, όσο και τα Οικογενειακα Πακέτα (Cine Fam) επιστρεφουν.

Θα σας δούμε στα K Cineplex! Όπου και η μαγεία της μεγάλης οθόνης επιστρέφει!