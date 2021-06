Δύο νέοι συνεταίροι ενισχύουν την Deloitte Κύπρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με δύο νέους συνεταίρους ενισχύεται η Deloitte Κύπρου. Πρόκειται για τον Μιχάλη-Άρη Μιχαηλίδη, που αναλαμβάνει Συνέταιρος στο Τμήμα Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών, και για την Καλλιόπη Νικολαΐδου, που εντάχθηκε ως Συνέταιρος στη Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε. (μέλος του δικτύου Deloitte Legal). Η ανάληψη των καθηκόντων των δύο νέων συνεταίρων έγινε από την 1 Ιουνίου και η συμβολή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη της Deloitte θα είναι σημαντική.

Μιχάλης Α. Μιχαηλίδης

Ο κ. Μιχαηλίδης διαθέτει 12ετή εμπειρία με την Deloitte, με εξιδείκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και συμμόρφωσης. Το πελατολόγιο του συμπεριλαμβάνει άτομα, εταιρείες και διεθνείς ομίλους με ένα ευρή φάσμα δραστηριοτήτων.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Deloitte Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο, ενώ το 2011 εντάχθηκε στην ομάδα της Deloitte Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. (First Class) Μαθηματικών & Οικονομικών από το University College London (UCL) και μεταπτυχιακού M.Phil στα Χρηματοοικονομικά από το University of Cambridge. Είναι εγκεκριμένος λογιστής (ICAEW) και έχει λάβει με διάκριση το Advanced Diploma in International Taxation (ADIT). Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και μέλος της Επιτροπής Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής του ΣΕΛΚ.

Καλλιόπη Νικολαΐδου

Η κα Νικολαΐδου, θα επικεντρωθεί στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Διαθέτει εμπειρία 15 ετών στους τομείς των δημόσιων και ιδιωτικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, των διεθνών και κυπριακών χρηματοδοτήσεων, καθώς και στην παροχή συμβουλών σε σχέση με το το τραπεζικό θεσμικό πλαίσιο.

Πριν ενταχθεί στην Deloitte Legal, διετέλεσε Chief Legal Officer στην Ελληνική Τράπεζα για έξι χρόνια. Άρχισε την καριέρα της στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στον οίκο Allen & Ovey LLP και στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, Aspect Capital Limited. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το London School of Economics and Political Science.

Σχολιάζοντας την ένταξη των δύο νέων συνεταίρων στην ομάδα της Deloitte Κύπρου, ο Πιερής Μάρκου, Ανώτατος Εκτελεστικός Σύμβουλος, ανέφερε: «Σ’ ένα μεγάλο οργανισμό όπως η Deloitte, χρειάζεται μια δυνατή ηγετική ομάδα για επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας και είμαι βέβαιος ότι οι δύο νέοι συνέταιροι μας θα συμβάλουν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Για τον κ. Μιχαηλίδη, επισήμανε ότι η προαγωγή του σε συνέταιρο αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς του, των ηγετικών του ικανοτήτων, της συνδρομής του στην ανάπτυξη των φορολογικών υπηρεσιών της Deloitte και στη δημιουργία δυνατών σχέσεων με πελάτες του γραφείου.

Για την κα Νικολαΐδου ανέφερε ότι με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νομικών υπηρεσιών της Deloitte προς τον χρηματοοικονομικό κλάδο, μέσω της Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη Δ.Ε.Π.Ε.

«Συγχαρητήρια στον Μιχάλη και στην Καλλιόπη για τον νέο τους ρόλο. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες, την ανάπτυξη των συναδέλφων μας, της αγοράς και της προσφοράς μας προς την κοινωνία», είπε ο κ. Μάρκου κλείνοντας.

