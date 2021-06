Απολαύστε ολοκληρωμένες εμπειρίες διακοπών με επιστροφές χρημάτων σε κάθε σας βήμα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας ανακαλύψαμε ξανά τις ομορφιές του τόπου μας. Κάναμε διακοπές και πολύτιμες αποδράσεις εντός, αναζητώντας μια διέξοδο από την καθημερινότητα και στηρίζοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο τις τοπικές επιχειρήσεις.

Με την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας, η Ελληνική Τράπεζα, δίνει στους πελάτες της την ευκαιρία να απολαύσουν ολοκληρωμένες εμπειρίες αναψυχής, επωφελούμενοι από επιστροφές χρημάτων σχεδόν σε κάθε τους αγορά, μέσω του Προγράμματος Επιβράβευσης Μπλε.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να συνδυάσουν καλοκαιρινές αποδράσεις σε ξενοδοχεία όπως το Coral Beach Hotel & Resort, Elysium, Paphos Gardens Holiday Resort και Leptos Calypso Hotels με τις υπηρεσίες ευεξίας των Quick Spa σε Λεμεσό και Λάρνακα ή να οργανώσουν εκδρομές για όλη την οικογένεια στο Fasouri Water Park και να επωφεληθούν από επιστροφές χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, μπορούν να απολαύσουν το γεύμα ή τον καφέ τους σε εστιατόρια και καφέ που λαμβάνουν μέρος στο δίκτυο του Μπλε, όπως είναι τα: Artima Bistro, CITO Gourmet Express, Draught Microbrewery, Pizza Mia, Karatello Tavern, Ristorante Bacco, Lemonia Piazza, Nautica Bistro, Shumi Sushi Bar, Café Calma, Stretto Café, Presse Café και Gloria Jean’s.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν επιστροφές χρημάτων πραγματοποιώντας αγορές σε καταστήματα όπως Stephanis, Beauty Line, No Name, Οπτικά Νικολαΐδης, Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Adidas, Puma, Beauty Outlet, Holland & Barret, King of Toys, Mothercare, Mindy Boutique, No Limits, Selekt αλλά και να εφοδιάσουν τα οχήματα τους στα πρατήρια βενζίνης της Petrolina και Eni.

Όσοι δεν βλέπουν την ώρα να ταξιδέψουν, μπορούν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό μέσω των Amathus Travel, Top Kinisis, Let’s Go Tours και Coop Travel.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι πελάτες της Τράπεζας για να αρχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης, είναι να εγγραφούν στο Mple Rewards app, που είναι διαθέσιμο σε Google Play και App Store, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι κάτοχοι πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας της Ελληνικής Τράπεζας.

Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής σε μια από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, το Μπλε πορτοφόλι του πελάτη πιστώνεται αυτόματα με το ποσό της επιστροφής χρημάτων. Τα χρήματα μπορούν να εξαργυρωθούν όταν το ποσό που έχει συγκεντρωθεί είναι τουλάχιστον €5. Το ύψος της επιστροφής χρημάτων από κάθε αγορά εξαρτάται από τις προσφορές που παρέχει ο κάθε έμπορος τη δεδομένη στιγμή.

Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Μπλε, συμμετέχουν περισσότερες από 60 επιχειρήσεις, ενώ αριθμός επιχειρήσεων συμμετέχουν στο Μπλε και μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων (e-shops).

Μπορείτε να δείτε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του Mple Rewards app ή μέσω του συνδέσμου www.hellenicbank.com/mple