Από την FMW και το Επιμελητήριο Πάφoυ: Η ανάπτυξη της Πάφου στο μικροσκόπιο του «Property Show Pafos’25»

Οργανώνεται στις 7 Μαΐου στο Aliathon Resort

Τα υφιστάμενα προβλήματα, οι δυνατότητες και οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Πάφου, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο του Συνενδρίου "Property Show Pafos’25".

To Συνέδριο "Property Show Pafos’ 25", με τίτλο «το σήμερα και το αύριο της ανάπτυξης της Πάφου» θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της εταιρείας FMW Financial Media Way με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου την Τετάρτη 7 Μαΐου και ώρα 10.00-17.00 στο Aliathon Resort .

Στο Συνέδριο θα τεθούν τα προβλήματα και θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές για την ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Πάφου.

Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι κρατικοί φορείς, αξιωματούχοι και ειδικοί για τον τομέα των ακινήτων, ενώ κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Πάφου (και όχι μόνο) θα παρουσιάσουν τα νέα σχέδια και προτάσεις τους προς το κοινό.

Ειδικότερα, στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται τα εξής:

Ποια νέα έργα προγραμματίζονται στην Πάφο.

Ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης της Πάφου και ποια άλλα μέτρα χρειάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Πόσο ανταγωνιστική είναι η Πάφος στον τομέα των ακινήτων και πως μπορεί να ενισχύσει περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της.

Πόσο ελκυστική είναι σήμερα η Πάφος στους ξένους επενδυτές.

Ποια προβλήματα εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Πάφου.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τα έργα και τις προτάσεις τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διοργανώτρια εταιρεία FMW.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία FMW στο τηλέφωνο 22342005 ή στο email: info@fmw.com.cy