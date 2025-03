Τράπεζα Κύπρου: Καλύτερη Private Bank  το 2025

Απέσπασε άλλα δύο σημαντικά βραβεία από το Euromoney

Ακόμη δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις το 2025, που την κατατάσσουν ως την κορυφαία στην Κύπρο, έλαβε η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο των Βραβείων Αριστείας του κορυφαίου διεθνούς περιοδικού Euromoney.

Στην τελετή απονομής των Euromoney Private Banking Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου στο «Savoy» στο Λονδίνο η Τράπεζα Κύπρου διακρίθηκε στις κατηγορίες «Cyprus's Best Private Bank» και «Cyprus's Best for High Net Worth Individuals».

Το έγκριτο διεθνές περιοδικό αξιολογώντας θετικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της η Τράπεζα Κύπρου, της έδωσε ξανά την πρωτιά, επιβεβαιώνοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και την ηγετική της θέση στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Βαρόμετρο για τις διακρίσεις της Τράπεζας αποτέλεσε το καινοτόμο PrivilEDGE της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής έχει αλλάξει τα δεδομένα στην εξυπηρέτηση των πελατών υψηλής εισοδηματικής τάξης. Το PrivilEDGE παρέχει αποκλειστικές επενδυτικές λύσεις και εξατομικευμένη διαχείριση σχέσεων, μοναδικά προνόμια και lifestyle ωφελήματα διασφαλίζοντας αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία, προσαρμοσμένη στους ατομικούς χρηματοοικονομικούς στόχους των πελατών του.

Την ικανοποίησή του για τις νέες σημαντικές διακρίσεις της Τράπεζας Κύπρου εξέφρασε ο Χρήστος Μ. Ιωάννου, Επικεφαλής Ιδιωτικής και Affluent Τραπεζικής στην Τράπεζα Κύπρου. «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό, όχι μόνο για την Τράπεζα Κύπρου αλλά και για την χώρα μας, όταν οι επιδόσεις μας, οι προσπάθειές μας και η πρόοδος που καταγράφουμε αναγνωρίζεται από διεθνείς θεσμούς. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή αναγνώριση η οποία μας κάνει περήφανους. Η Τράπεζα Κύπρου ως ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Κύπρο ήταν και παραμένει δεσμευμένη στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο να παρέχουμε κορυφαία εξυπηρέτηση διατηρώντας το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης και αριστείας», επισήμανε. Συμπληρώνοντας, σημείωσε ότι και αυτή η διάκριση αντικατοπτρίζει την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας εξαιρετικές και αναβαθμισμένες τραπεζικές υπηρεσίες, καινοτόμες επενδυτικές στρατηγικές και λύσεις και μια άκρως εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρέτησης. Μέσω του PrivilEDGE, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Σημειώνεται ότι τα βραβεία Private Banking Awards της Euromoney αποτελούν το κατεξοχήν ετήσιο πρόγραμμα βράβευσης του παγκόσμιου κλάδου Private and Affluent Banking. Για περισσότερα από 20 χρόνια, το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις τράπεζες που διακρίνονται σε βασικές κατηγορίες, οι οποίες σήμερα περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες υψηλού έως εξαιρετικά υψηλού καθαρού πλούτου, τις υπηρεσίες οικογενειακών γραφείων, τον προγραμματισμό διαδοχής, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τη διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου, τη βιωσιμότητα και πολλά άλλα.