Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Scale Up 2 από το PwC Foundation

Το πρόγραμμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε startups στα οποία ηγούνται γυναίκες

Το PwC Cyprus Foundation ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Scale Up 2, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας της PwC που στοχεύει στην επιτάχυνση ανάπτυξης των πολλά υποσχόμενων startups. Φέτος, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε startups στα οποία ηγούνται γυναίκες, αναγνωρίζοντας τις μοναδικές προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν και παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Το Scale Up 2 έχει ενσωματωθεί στον πυλώνα της Νεανικής Επιχειρηματικότητας του PwC Cyprus Foundation, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα που διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες ολοκληρώθηκε με ένα Demo Day, όπου πέντε καινοτόμα startups, οι Cokones, Insavior, Freyia Labs, Magic Lantern και Elysia Solutions ανέβηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρουν. Τα συγκεκριμένα startups, υπό την ηγεσία φιλόδοξων γυναικών επιχειρηματιών, δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως είναι η γαστρονομική εμπειρία, η τεχνολογία ασφαλείας, η ζύμωση μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι διαδραστικές λύσεις για μουσεία και η υγειονομική περίθαλψη με στόχο την μακροζωία.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια εισαγωγή για το πρόγραμμα από την Κωνσταντίνα Ιωάννου, Manager στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες και συντονίστρια του Scale Up 2, και συνεχίστηκε με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνελ σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία εκπονήθηκε από το δίκτυο της PwC και πιο συγκεκριμένα από το PwC Global Startup/Scaleup Network. Η έρευνα εξετάζει τις στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τις γυναίκες επιχειρηματίες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Διακεκριμένες ομιλήτριες, όπως η Victoria Kostic-Nola (Viz Ventures), η Γεωργίνα Κυριακούδη (Ιδρύτρια της Aria & πρώην συμμετέχουσα στο Scale Up Programme), η Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου (Cyprus Seeds) και η Jenni Chance (PwC Global Startups/Scaleup Network Leader), μοιράστηκαν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές.

Μετά τη συζήτηση, τα πέντε startups παρουσίασαν τις προτάσεις τους (pitching) στους κριτές: Σταυρινός Κυριακού (Microsoft), Ανδρέας Χατζηστυλλής (VISA), Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου (Cyprus Seeds) και Κωνσταντίνα Λογοθέτη (PwC Cyprus Foundation). Νικητής του Προγράμματος Scale Up 2 αναδείχθηκε το startup Elysia Solutions, έχοντας ξεχωρίσει για την εξαιρετική παρουσίαση και τις επιχειρηματικές προοπτικές του.

Μιλώντας για την επιτυχία της εκδήλωσης, ο Φίλιππος Σώσειλος, CEO της PwC Κύπρου και Πρόεδρος του PwC Foundation δήλωσε:

«Στην PwC Κύπρου, αναγνωρίζουμε την κοινωνική μας ευθύνη και υποστηρίζουμε ενεργά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη θετική αλλαγή και να βοηθήσουμε στην καλλιέργεια των μελλοντικών ηγετών για ένα καλύτερο αύριο. Καθώς πλησιάζει η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, είμαστε ενθουσιασμένοι που γιορτάζουμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, ενισχύοντας startups, στα οποία ηγούνται. Το Πρόγραμμα Scale Up 2 ανέδειξε το εντυπωσιακό ταλέντο και την αποφασιστικότητα των γυναικών ιδρυτριών, και είμαστε περήφανοι που τις στηρίζουμε στην πορεία τους προς την ανάπτυξη και την επιτυχία».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 40 σημαντικοί εκπρόσωποι του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Scale Up 2, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://www.pwc.com.cy/en/pwc-cy-foundation/youth-entrepreneurship/scale-up-programme.html .