H Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη νέα Γενική Διευθύντρια της Eurolife

Διοικητικές αλλαγές στην κορυφή της θυγατρικής της Τράπεζας Κύπρου

Νέα Γενική Διευθύντρια της Eurolife ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2023 η Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη. Έχοντας ενταχθεί στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2021, εργάστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2022 στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης και ακολούθως ανέλαβε Διευθύντρια Διαχείρισης Περιουσίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Οκτώβριο του 2023.

Η Αθηνά Σιηπηλλή Τσίγκη αναφέρεται στον Εκτελεστικό Πρόεδρο Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife, κο Λούη Ποχάνη.

Επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της η Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη δήλωσε:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ανέλαβα καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας στην Eurolife. Η επιλογή μου στη διοικητική ομάδα της Eurolife αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα. Ανέλαβα καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης στην ιστορία και την πορεία του οργανισμού, που από το 1989 κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική βιομηχανία της χώρας. Συναισθανόμενοι τις ασφαλιστικές ανάγκες στο σύγχρονο κόσμο και με σεβασμό στους πελάτες μας, θα συνεχίσουμε με την ίδια υπευθυνότητα να βρισκόμαστε δίπλα στην κυπριακή κοινωνία και να δημιουργούμε αξία με προσήλωση πάντα στον άνθρωπο».

Ποια είναι

Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η Αθηνά κατείχε τη θέση της Ανώτερης Διευθύντριας Διαχείρισης Κινδύνων της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, στην οποία ήταν και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενώ από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο 2014, διετέλεσε Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου και Διευθύντρια Συμμόρφωσης στον ίδιο Όμιλο. Προηγουμένως, από τον Φεβρουάριο 2007 μέχρι τον Ιούλιο 2009, εργάστηκε στην KPMG Κύπρου προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες από τη θέση Manager εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Άρχισε την καριέρα της τον Σεπτέμβριο του 2000 από την Moore Stephens Chartered Accountants του Λονδίνου, όπου εργάστηκε ως εξωτερικός ελεγκτής μέχρι τον Μάρτιο 2003. Τον Απρίλιο του 2004 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Mega TV Channel.

Η Αθηνά είναι κάτοχος BSc joint honours Economics & Accountancy από το City University of London, Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants, Certified Internal Auditor του Institute of Internal Auditors US καθώς και Certified Information Systems Auditor του ISACA.