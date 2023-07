Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο

Οι σημαντικότερες γεωπολιτικές και επενδυτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Annual New York - Eastern Mediterranean Business Summit του Economist, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2023 στη Νέα Υόρκη, με πλατινένιο χορηγό την PwC Κύπρου.

Στο συνέδριο που φέτος έφερε τον τίτλο «A new momentum for geopolitics and investment - Cyprus-Greece-Israel» συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες από το πολιτικό και επιχειρηματικό σκηνικό των ΗΠΑ, της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ, ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης (με βιντεοσκοπημένο μήνυμα), ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συζήτηση με τίτλο «Investing for resilient growth in the Eastern Mediterranean: In need of an ambitious strategy», τόνισε τις μεγάλες προοπτικές που έχει η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως επενδυτικός προορισμός και ειδικά η Κύπρος. Ο κ. Σώσειλος αναφέρθηκε ανάμεσα σ' άλλα στη διαχρονική ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης που δημιουργεί το σχέδιο «Όραμα 2035» και στη μεγάλη ανάπτυξη που καταγράφει η χώρα στον τομέα της προσέλκυσης τεχνολογικών εταιρειών με στόχο τη μετεξέλιξή της σε περιφερειακό τεχνολογικό κόμβο.

Ο κ. Σώσειλος, υπογράμμισε επίσης τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κύπρο για τις αμερικανικές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών, των ακινήτων, του τουρισμού, της ενέργειας και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο CEO της PwC Κύπρου είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επαφές με κορυφαία στελέχη αμερικανικών επενδυτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Ο Ανδρέας Γιασεμίδης Clients & Markets Leader της PwC Κύπρου και πρόεδρος του Cyprus Investment Funds Association (CIFA) που συμμετείχε επίσης ως ομιλητής στο συνέδριο, αναφέρθηκε στη σημαντική ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο και στο γεγονός πως τα κυπριακά επενδυτικά ταμεία μπορούν να αποτελέσουν ιδανικές δομές για επενδύσεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.