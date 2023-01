Υπερσύγχρονη μονάδα υγραερίου στο Βασιλικό

Αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, EKO Logistics Ltd, Intergaz Ltd και Synergas Ltd

Η VLPG Plant Ltd, η νέα μονάδα υγραερίου στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, που αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, EKO Logistics Ltd, Intergaz Ltd και Synergas Ltd, εγκαινιάστηκε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασίαδη. Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους οι Υπουργοί Εσωτερικών Νίκος Νουρής, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσιος, βουλευτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΣ της VLPG Plant Ντίνος Λευκαρίτης, το έργο αυτό δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Ο κ. Λευκαρίτης δήλωσε ακόμη πως είναι περήφανος που ηγείται ενός Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από 4 εταιρείες οι οποίες αν και ανταγωνίστριες σε άλλες αγορές, έχουν καταφέρει να συνεργάζονται αρμονικά για τον προγραμματισμό, κατασκευή και λειτουργία της VLPG. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την χαρά του για τα εγκαίνια της υπερσύγχρονης μονάδας υγραερίου, συγχαίροντας τη κοινοπραξία VLPG. Όπως είπε, «η σημερινή μέρα δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ένα ιστορικό ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας. Οι δραστηριότητες της VLPG στο Βασιλικό, που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες της χώρας σε υγραέριο, περιλαμβάνουν την εισαγωγή, αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, την εμφιάλωση και συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου και τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα. Η VLPG, διαχειρίζεται σε ετήσια βάση περίπου 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περίπου 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου υγραερίου. Η λειτουργία του έργου έχει οδηγήσει την Κυπριακή αγορά σε νέα εποχή αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου από ένα υπερσύγχρονο και ασφαλές τερματικό, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οικονομίες κλίμακας και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Η μακροχρόνια στρατηγική συμφωνία μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην VLPG Plant Ltd, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τους καταναλωτές.