Η Lidl Official Partner του UEFA Europa League και του UEFA Conference League

Η Lidl διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των ποδοσφαιρικών συνεργασιών της και γίνεται Official Partner των δύο UEFA Club Competitions: UEFA Europa League και UEFA Conference League μέχρι την περίοδο 2026/27, εστιάζοντας στην προώθηση των φρέσκων φρούτων και της συνειδητής διατροφής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Lidl θα επαναφέρει το Lidl Kids Team σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές της, δίνοντας σε 12.364 παιδιά την ευκαιρία να γίνουν επίσημοι συνοδοί παικτών στα γήπεδα. Η συνεργασία βασίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία με το UEFA EURO 2024™, κατά την οποία η Lidl ήταν ο #1 πιο ορατός brand partner κατά τη διάρκεια του τουρνουά, σύμφωνα με μελέτη της YouGov.

Η Lidl, μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει γίνει Official Partner του UEFA Europa League και του UEFA Conference League για τρία χρόνια, από το 2024 έως το 2027.

Ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Lidl για την υγεία και την υγιεινή διατροφή. Ως εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων, η Lidl θέτει σε πρώτο πλάνο την υψηλή σημασία της σωστής διατροφής για την υγεία όλων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής περιλαμβάνει την άσκηση. Καθώς οι μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της UEFA είναι μερικές από τις πιο δημοφιλείς αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, η Lidl επιθυμεί να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές να δραστηριοποιηθούν μέσω αυτής της νέας ποδοσφαιρικής συνεργασίας. Η εταιρεία θα συνεχίσει να εμπνέει τους φιλάθλους - και τους μελλοντικούς φιλάθλους - με το σύνθημα ”We’re On your team”, ως Official Fresh Fruit Partner και για τις δύο διοργανώσεις. Η Lidl θα στηρίξει τους οπαδούς σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους ως φίλαθλοι, από τη διαφήμιση στην τηλεόραση έως τις τοποθετήσεις στα γήπεδα και τις εμπορικές εκθέσεις. Από τη διάθεσή υγιεινών και φρέσκων τροφίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές μέχρι το να φέρει τους φιλάθλους πιο κοντά στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά τουρνουά στην Ευρώπη, η Lidl παραμένει σταθερά δίπλα τους.

Lidl Kids Team σε όλη την Ευρώπη

Μέσω της νέας συνεργασίας, η Lidl θα μεταφέρει το μοναδικό Lidl Kids Team στις 30 ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιείται. Το Lidl Kids Team είναι ένα αποκλειστικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί μέσω της συνεργασίας της με το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, στο οποίο παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές σε έναν από τους αγώνες των διοργανώσεων. Η Lidl θα συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες και τους υπαλλήλους της, παρέχοντάς τους ευκαιρίες να κερδίσουν δωρεάν εισιτήρια για αγώνες τόσο του UEFA Europa League όσο και του UEFA Conference League, ώστε να εμπνευστούν για να δραστηριοποιηθούν στο σπίτι τους, δίνοντας την ευκαιρία να βιώσουν όλοι την εμπειρία του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού υψηλού επιπέδου.

Μέσω αυτής της εμπειρίας, όπως η μοναδική ευκαιρία να γίνουν μέλος της Lidl Kids Team, η Lidl θα βοηθήσει να εμπνευστούν περισσότερα παιδιά σε όλη την Ευρώπη για να δραστηριοποιηθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής και η συνειδητή διατροφή που υιοθετείται από νωρίς στην παιδική ηλικία μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή στην ενήλικη ζωή. Η Lidl παραμένει επικεντρωμένη στην προώθηση της υγείας στα παιδιά, για παράδειγμα μέσω των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών της για το μάρκετινγκ σε παιδιά.

Η Lidl ήταν το πιο ορατό brand στο UEFA EURO 2024TM

Μετά από μία επιτυχημένη συνεργασία στο UEFA EURO 2024TM, κατά την οποία η Lidl ήταν ο #1 πιο ορατός brand partner σε όλο το τουρνουά, προσέγγισε περισσότερους από 16 εκατομμύρια χρήστες κατά τη διάρκεια του τουρνουά μέσω της εφαρμογής Lidl Plus και μοίρασε κύπελλα φρούτων στους ποδοσφαιρόφιλους στον χώρο του τουρνουά, όπου αξιοποιήθηκαν 91 τόνοι φρούτων. Σύμφωνα με έρευνα της YouGov, η Lidl ήταν ο πιο αξιοσημείωτος brand partner κατά τη διάρκεια του τουρνουά, με περισσότερους από τους μισούς (58%) θεατές του UEFA EURO 2024™ να αναγνωρίζουν τη Lidl ως tournament partner μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά και πριν από οποιονδήποτε άλλον, μία αύξηση +32% σε σχέση με πριν το τουρνουά (η μεγαλύτερη αύξηση από οποιονδήποτε tournament partner). Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η Lidl ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στο τουρνουά, με το 39% των τηλεθεατών να είναι σε θέση να ονομάσουν το brand μετά το τουρνουά.

Η Dr. Jennifer Cords, Senior Vice President for Corporate Affairs της Lidl International, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που προσθέτουμε το UEFA Europa League και το UEFA Conference League στο ευρύ φάσμα των αθλητικών μας συνεργατών. Ως εταιρεία είμαστε στενά συνδεδεμένοι με την Ευρώπη, η Lidl γεννήθηκε πριν από 51 χρόνια στην καρδιά της Ευρώπης και σήμερα έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες. Στη Lidl, οι βασικές μας πεποιθήσεις συνδέονται με τη διεθνή στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ως εκ τούτου η διεθνής συνεργασία είναι θεμελιώδης».

Ο Guy-Laurent Epstein, Διευθυντής Μάρκετινγκ της UEFA, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας για το UEFA EURO 2024™ με τη Lidl, καλωσορίζοντάς την ως Official Partner του UEFA Europa League και του UEFA Conference League. Η Lidl είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων στην Ευρώπη, με σημαντική διεθνή παρουσία, και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε για να μεταφέρουμε τον δυναμισμό και τη ζωντάνια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε ακόμα περισσότερους φιλάθλους. Μαζί, ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της δύναμης του ποδοσφαίρου».

«Στη Lidl υποστηρίζουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής σε ό,τι κάνουμε. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της εκπαίδευσης και της υπεράσπισης των φρέσκων τροφίμων, διατηρώντας τα, διαθέσιμα και σε οικονομικό κόστος και έχουμε αναθεωρήσει το μάρκετινγκ μας για τα παιδιά για να τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τον υγιεινό τρόπο ζωής από νεαρή ηλικία. Μέσω της δύναμης του αθλητισμού, και σε αυτή την περίπτωση του ποδοσφαίρου, θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε όλους να δραστηριοποιηθούν και να ενισχύσουμε τις φιλοδοξίες μας για έναν υγιεινό τρόπο ζωής», πρόσθεσε η Dr. Jennifer Cords, Senior Vice President Corporate Affairs της Lidl International.

Σχετικά με τη Lidl

Η Lidl, ως μέλος του ομίλου Schwarz με έδρα το Neckarsulm, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Σήμερα λειτουργεί περισσότερα από 12.000 καταστήματα και περισσότερα από 200 εφοδιαστικά κέντρα σε 31 χώρες.

Η Lidl δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2010. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζομένους, ενώ το δίκτυό της αριθμεί 21 καταστήματα και 1 υπερσύγχρονο εφοδιαστικό κέντρο.

Σχετικά με την UEFA

Η UEFA είναι η διοικητική αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει και διασφαλίζει ότι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο συνεχίζει να ευδοκιμεί σε όλα τα επίπεδα στα 55 μέλη της. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της, η UEFA επενδύει το 97% των εσόδων της σε δραστηριότητες, έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη του επαγγελματικού παιχνιδιού ανδρών και γυναικών, καθώς και της νεολαίας, των grassroots και του futsal.

