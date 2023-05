H LGS Handling Ltd μετονομάζεται σε Goldair Handling Cyprus Ltd

Η προσαρμογή της νέας εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνει την αλλαγή των εμπορικών επωνυμιών και την ανανεωμένη εμφάνιση και αίσθηση που δίνεται μέσω του εμπορικού σήματος

H LGS Handling Ltd ανακοινώνει τη μετονομασία της σε Goldair Handling Cyprus Ltd, καθώς μετά την πρόσφατη διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής των μετόχων, η Goldair Handling SA απέκτησε πλειοψηφικό μετοχικό έλεγχο στην LGS Handling Ltd.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της σχολιάζει ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, ωστόσο πρόκειται για μια ομαλή μετάβαση που δεν διαφοροποιεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρείας, που ήταν και παραμένει η μέγιστη εξυπηρέτηση και εκπλήρωση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου, με την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης επιβατών, αεροσκαφών και εμπορευμάτων.

Οι όμιλοι Goldair και Louis, ως συνέταιροι στην κοινοπραξία εδώ και πάνω από μια δεκαπενταετία, μοιράζονται κοινούς στόχους, αξίες και όραμα. Δεδομένου του ότι η αγορά επίγειας εξυπηρέτησης έχει διαφοροποιηθεί δραστικά, για σκοπούς καλύτερου συντονισμού, εξοικονόμησης πόρων και διασφάλισης της βιωσιμότητας, η κοινοπραξία αποφάσισε την πιο ενεργό συμμετοχή της Goldair Handling SA στις εργασίες της LGS Handling Ltd. Η εξέλιξη αυτή αφενός θα ενισχύσει τις προσπάθειες για διατήρηση και αύξηση του μεριδίου αγοράς της LGS Handling Ltd και αφετέρου θα εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες της αγοράς.

Με την υιοθέτηση του ονόματος και του εμπορικού σήματος της Goldair Handling SA, η ςταιρεία γίνεται μέλος της μεγάλης οικογένειας της Goldair, της κορυφαίας περιφερειακής εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης με παρουσία σε περισσότερα από τριάντα αεροδρόμια στη νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία), σε τρία αεροδρόμια στην Ινδία, καθώς και την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών σε επιβάτες ΑμΕΑ στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Τέλος, η Goldair Handling SA είναι ιδρυτικό μέλος της ευρωπαϊκής συμμαχίας εταιρειών ground handling, «ground.net».