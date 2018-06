«Ζόρικη» προκλήρωση του ΑΠΟΕΛ στο Champions League

Την παραμονή της κλήρωσης του πρώτου (και δεύτερου) προκριματικού γύρου του Champions League, στον οποίον θα συμμετάσχει ο ΑΠΟΕΛ, πραγματοποιήθηκε η προκλήρωση από την UEFA.

Για περισσότερες ειδήσεις από τον Politis Sports, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook

Από 16 πιθανούς αντιπάλους που είχαν οι γαλαζοκίτρινοι, πλέον περιορίστηκαν σε πέντε και η προκλήρωση μπορεί να χαρακτηριστεί σχετικά... ζόρικη.

Ο λόγος είναι ότι στο γκρουπ του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται τόσο η πρωταθλήτρια Σλοβενίας Ολίμπια Λιουμπλιάνα, η ίσως πιο ισχυρή ομάδα από τις 16 αδύνατες, όσο και οι δύο ομάδες με την πιο ψηλή βαθμολογία των αδυνάτων (Σκεντίγια και Ντουντελάνζε).

Βεβαίως, ο ΑΠΟΕΛ θα είναι το φαβορί με οποιαδήποτε ομάδα κι αν κληρωθεί, όμως θα έχει σαφώς αυξημένες πιθανότητες αν αντίπαλός του δεν είναι η Ολίμπια και ειδικότερα αν θα είναι η Σουντούβα ή η Τορπέντο.

Ο ΑΠΟΕΛ συγκεκριμένα θα κληρωθεί με μία από τις πιο κάτω ομάδες:

Σκεντίγια (Σκόπια, 3.500)

Ντουντελάντζε (Λουξεμβούργο, 3.500)

Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία, 2.900)

Σούντουβα (Λιθουανία, 2.000)

Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία, 1.000)

Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 13:00 στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι πρώτοι αγώνες του πρώτου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στις 10/11 Ιουλίου και οι επαναληπτικοί στις 17/18 Ιουλίου.

Η διαδικασία της κλήρωσης

Στον πρώτο προκριματικό θα συμμετάσχουν 32 ομάδες. Οι 31 ομάδες είναι ήδη γνωστές και η άλλη θα προκύψει από τον προ-προκριματικό γύρο στον οποίον συμμετέχουν τέσσερις ομάδες.

Οι 32 ομάδες χωρίστηκαν σε τρία γρουπ. Τα δύο περιλαμβάνουν δέκα ομάδες (πέντε δυνατούς - πέντε αδύνατους) και το τρίτο δώδεκα ομάδες (έξι δυνατούς - έξι αδύνατους).

Η κλήρωση για κάθε γκρουπ θα γίνεται ξεχωριστά. Για το γκρουπ του ΑΠΟΕΛ (Α') π.χ. οι πέντε δυνατοί θα μπουν σε ένα μπολ και οι πέντε αδύνατοι σε άλλο. Ένα μπαλάκι από κάθε μπολ θα μπαίνει σε ένα άλλο μπολ, θα ανακατεύονται τα δύο μεταξύ τους και η πρώτη ομάδα που θα βγαίνει θα είναι η γηπεδούχος.

Τα τρία γκρουπ

Group 1

APOEL (CYP)

Qarabağ (AZE)

Sheriff (MDA)

The New Saints (WAL)

Videoton (HUN)

Shkëndija (MKD)

F91 Dudelange (LUX)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Sūduva (LTU)

Torpedo Kutaisi (GEO)

Group 2

Ludogorets Razgrad (BUL)

Legia Warszawa (POL)

Malmö (SWE)

Rosenborg (NOR)

HJK Helsinki (FIN)

Víkingur (FRO)

Crusaders (NIR)

Winners of the preliminary round

Cork City (IRL)

Valur Reykjavík (ISL)



Group 3

Celtic (SCO)

Astana (KAZ)

Crvena zvezda (SRB)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Kukës (ALB)

Zrinjski (BIH)

Spartak Trnava (SVK)

Valletta (MLT)

Alashkert (ARM)

Sutjeska (MNE)

Spartaks Jūrmala (LVA)

Flora Tallinn (EST)