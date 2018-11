Μια τυχαία συνάντηση που θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από χρόνια, μα δεν προέκυψε. Μια χειραψία, ένα φιλικό βλέμμα και δύο μπίρες δημιούργησαν το πλαίσιο της πιο κάτω συνάντησης, έτσι τυχαία και απρόβλεπτα. Η διαφορά στη ζωή του γράφοντος με τον συνομιλητή τεράστια. Αλλά οι αποστάσεις και οι διαφορές εκμηδενίζονται όταν στο επίκεντρο μιας φιλικής συζήτησης επικρατούν τα κοινά σημεία και οι προβληματισμοί. Άλλωστε, το θέμα αυτής της λιτής συνάντησης σε μεγάλο βαθμό ήταν οι ανθρώπινες αξίες και η φιλανθρωπία, στόχοι που ξεκινούν από την ηθική και τελειώνουν στον άνθρωπο.

Έτσι η κουβέντα με τον John Christodoulou −Κύπριο επιχειρηματία του Λονδίνου με καταγωγή από τον κατεχόμενο Σύσκληπο και το Καϊμακλί, ο οποίος ανακηρύχθηκε πρόεδρος του Jubilee Sailing Trust (JST) για την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μονακό τον περασμένο Σεπτέμβρη στο Windsor Castle, παρουσία του Royal Patron HRH The Duke of York− δημιούργησε μέσα σε πολύ λίγη ώρα το κατάλληλο πλαίσιο για να αναδειχθούν οι ευαισθησίες και οι στόχοι του Ιδρύματος Yianis Christodoulou Foundation.

Το ίδρυμα δραστηριοποιείται στην Αγγλία και το Μονακό και στοχεύει στον εντοπισμό, τη στήριξη και τη συνεχή βοήθεια παιδιών από ευάλωτες οικογένειες, τα οποία μέσα από προγράμματα συνεχούς ενδυνάμωσης μπορούν να αποκτήσουν και να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Το τελευταίο διάστημα οι δραστηριότητες του ιδρύματος επεκτάθηκαν και στην Κύπρο. Πέρα από τον πιο πάνω συγκεκριμένο στόχο, το Yianis Christodoulou Foundation επιδιώκει τη βελτίωση των χώρων που ζουν ή φοιτούν τα παιδιά. Συγκεκριμένα, ανακαίνισε και εξόπλισε πλήρως την αίθουσα πολυμέσων, αγγλικών και η/υ στο Γ΄ Δημοτικό Καϊμακλίου και αναβάθμισε το εξωτερικό γήπεδο καλαθόσφαιρας του σχολείου, στο οποίο φοίτησε ο John για λίγο, πριν από την τουρκική εισβολή. Στη Λευκωσία επίσης ανακαίνισε και εξόπλισε πλήρως τον ισόγειο χώρο της Παιδικής Στέγης Λευκωσίας και ταυτόχρονα κάλυψε την αγορά 18 οργάνων μουσικής για το πρόγραμμα Sistema Cyprus.

Η συζήτηση με τον John, απλή και ευχάριστη, γύρω από τη ζωή στην Κύπρο ή το εξωτερικό, τις σκέψεις του για το μέλλον και τις προσπάθειες του ιδρύματος, οδήγησε στους νέους στόχους του Yianis Chistodoulou Foundation, όπως είναι η προώθηση του αθλητισμού, και ιδιαίτερα του αθλήματος της πυγμαχίας, η στήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, η παροχή ευκαιριών για καλλιέργεια των ταλέντων των παιδιών και νέων και η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - πανεπιστήμια για παροχή ευκαιριών σε νέους για σπουδές. Αυτήν τη στιγμή επίσης έχει προκηρυχθεί παγκύπριος διαγωνισμός για μαθητές Α', Β' και Γ' τάξης δημόσιων δημοτικών σχολείων με τίτλο «Christmas card competition - Helping children», με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Αφού λοιπόν κλείσαμε με τον John την κουβέντα, τράβηξε ο καθένας στην οικογένειά του. Η αλήθεια είναι ότι εκκρεμότητες που δημιουργούνται στο παρελθόν πολλές φορές παραμένουν ως έχουν για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, η συνάντηση αυτή έκλεισε έναν κύκλο και δημιούργησε επίσης τη θετική σκέψη ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να ελπίζει.

Well done John Christodoulou, I wish you the best.