Ξεκίνησε ο διαγωνισμός του BeΑctive-Cyprus στο Instagram

To ΒeΑctive - Cyprus διοργανώνει και φέτος διαγωνισμούς, στο Facebook και στο Instagram, με ένα νικητή ανά εβδομάδα.

Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Ιnstagram από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, μέχρι την Κυριακή 26 Αυγούστου, με τίτλο: "I want to #BeActive by...", δηλαδή γίνομαι ενεργός (Be Active) μέσω κάποιας αθλητικής δραστηριότητας.

Πως θα συμμετέχεις στον διαγωνισμό; Πολύ εύκολα και απλά.

Βγάλε μια φωτογραφία την ώρα που αθλείσαι, όποιο άθλημα και να κάνεις και οπουδήποτε, ανέβασε την στο λογαριασμό σου στο Instagram

Στο σχόλιο της φωτογραφίας, κάνε tag το λογαριασμό του beactivecyprus και όσους περισσότερους φίλους σου θες

Πρόσθεσε και το hashtag #beactivecy και έχεις ήδη λάβει μέρος

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, 13-19 Αυγούστου και 20-26 Αυγούστου και στο τέλος κάθε εβδομάδας, θα γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες με τον νικητή να κερδίζει ένα δωροκουπόνι αξίας 150 ευρώ, μια προσφορά της εταιρίας PSP PREMIUM SPORTS BRANDS LTD, η οποία αντιπροσωπεύει γνώστες μάρκες αθλητικών προϊόντων στην Κύπρο.

Αν θες ν' αυξήσεις τις πιθανότητες σου να είσαι ο νικητής, δεν έχεις παρά να ανεβάσεις περισσότερες φωτογραφίες, ακολουθώντας τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πάμε δυνατά με tag beactivecyprus, τους φίλους σου και hashtag #beactivecy.