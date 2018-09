Ξεκίνησε ο 3ος διαγωνισμός του BeActive – Cyprus στο Facebook

Το BeActive – Cyprus ενημερώνει για τον νέο του διαγωνισμό που διεξάγεται μέσω facebook και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να συμμετάσχει σε αυτόν.

Αναλυτικά η ενημέρωση...

Aκόμα ένα διαγωνισμός του BeActive – Cyprus έφτασε στο τέλος του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με τα δώρα! Oσο πλησιάζει η έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 23-30 Σεπτεμβρίου, συνεχίζουμε πιο δυνατά μέσα από το Facebook.

Τη Δευτέρα 10/9 ξεκίνησε ο νέος διαγωνισμός του BeActive - Cyprus που θα διαρκέσει μέχρι και την έναρξη της Εβδομάδας στις 23/9. Τι πρέπει να κάνεις για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό; Πολύ απλά και εύκολα!

- Μπες στη σελίδα του BeΑctive - Cyprus στο Facebook μέσα από το κινητό σου και χρησιμοποίησε το Photo Frame του BeActive.

- Κάνε share τη φωτογραφία σου, κάνε tag το λογαριασμό του BeΑctive - Cyprus και όσους περισσότερους φίλους σου θες.

- Πρόσθεσε και το hashtag #beactivecy και έχεις ήδη λάβει μέρος.

- Οσες περισσότερες φωτογραφίες κάνεις share, τόσες περισσότερες συμμετοχές θα έχεις στην κλήρωση! Μην σταματάς να βγάζεις φωτογραφίες!

Οπως και στους προηγούμενους διαγωνισμούς, ένα νικητής ανά εβδομάδα θα κερδίσει ένα δωροκουπόνι αξίας 150 ευρώ, μια προσφορά της εταιρίας PSΒ PREMIUM SPORTS BRANDS LTD, η οποία αντιπροσωπεύει γνώστες μάρκες αθλητικών προϊόντων στην Κύπρο.

Παράλληλα, με το τέλος του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες των διαγωνισμών του BeΑctive - Cyprus, με δώρο 2 συμμετοχές σε οποιαδήποτε διαδρομή του 2ου Radisson Blu Larnaka International Marathon που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2018.

Be Active, be with us!