Winter is coming στο Cyprus Comic Con με τον White Walker απο το GOT

Το Cyprus Comic Con 2019 ανακοινώνει τον δεύτερο special guest που θα παρευρεθεί στην Κρατική Έκθεση στις 20-21 Απριλίου στη Λευκωσία και δεν είναι άλλος απο τον ηθοποιό ROSS MULLAN που υποδύεται τον τρομακτικό White Walker στην τηλεοπτική σειρά GAME OF THRONES!

Ο Ross Mullan ειναι Καναδο-Βρετανός ηθοποιός με συμμετοχές στην τηλεοπτική σειρά DOCTOR WHO και στην ταινία Clash of the Titans! Η πιο πρόσφατη του εμφάνιση ειναι στην τηλεοπτική σειρά GAME OF THRONES.

Στο Cyprus Comic Con 2019 θα υπάρχει ειδικό εργαστήρι κίνησης. Ο ηθοποιός θα διδάξει σε ένα 30 λεπτο μάθημα δίνοντας συμβουλες για το πώς κινείται ένα τέρας σε ταινίες.

Γι'αυτο αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε μπείτε στην σελίδα του Cyprus Comic Con και δηλώστε συμμετοχή. Περιορισμένος αριθμός 30 ατόμων θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν!