Βραβεία Emmy 2018: Οι νικητές (vid)

Tο «The Marvelous Mrs. Maisel» της Εϊμι Σέρμαν-Παλαντίνο ήταν η σειρά που θριάμβευσε στα 70ά Βραβεία Έμμυ, κερδίζοντας τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλο show, 5 συνολικά από τα 7 που είναι ο μέγιστος αριθμός νικών, μεταξύ αυτών και το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς.

Καλύτερη Δραματική Σειρά ανακηρύχτηκε το «Game of Thrones» παίρνοντας ξανά το θρόνο του από το «The Handmaid’s Tale», που δεν κέρδισε τίποτα. Ακολουθεί με τρεις μεγάλες νίκες η μίνι σειρά «The Assassination of Gianni Versace» που συνεχίζει την επικράτηση της ανθολογικής σειρά του Ράιαν Μέρφι «American Crime Story».

Στις δραματικές σειρές τα βραβεία μοιράστηκαν, με «Game of Thrones», «The Crown» και «The Americans» στην τελευταία του σεζόν να παίρνουν από 2 Emmy.

Η μεγάλη μάχη των δικτύων, όπου για πρώτη φορά το Netflix είχε συγκεντρώσει περισσότερες υποψηφιότητες από το ΗΒΟ, έφερε τους δύο τιτάνες σε ισοψηφία. Το Netflix συγκέντρωσε περισσότερες μεγάλες νίκες (με 7, έναντι 6 του ΗΒΟ) και μαζί με τα τεχνικά βραβεία της προηγούμενης βδομάδας, Netflix και ΗΒΟ στέκονται μαζί πρώτα, με 23 Emmy το καθένα.

Δείτε αναλυτικά όλους τους νικητές και τις νικήτριες των φετινών βραβείων:

Καλύτερες σειρές

Δραματική Σειρά: Game of Thrones

Κωμική Σειρά: The Marvelous Mrs. Maisel

Μίνι Σειρά: The Assassination of Gianni Versace

Διαγωνιστικό Ριάλιτι: RuPaul’s Drag Race

Variety Talk: Last Week Tonight

Variety Sketch: Saturday Night Live

Οι Α' Ρόλοι

Α’ Γυναικείος σε Δράμα: Κλερ Φόι (The Crown)

Α’ Ανδρικός σε Δράμα: Μάθιου Ρις (The Americans)

Α’ Γυναικείος σε Κωμωδία: Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Α’ Ανδρικός σε Κωμωδία: Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Α’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ρετζίνα Κινγκ (Seven Seconds)

Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ντάρεν Κρις (The Assassination of Gianni Versace)

Οι Β' Ρόλοι

Β’ Γυναικείος σε Δράμα: Θάντι Νιούτον (Westworld)

Β’ Ανδρικός σε Δράμα: Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)

Β’ Γυναικείος σε Κωμωδία: Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Β’ Ανδρικός σε Κωμωδία: Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Β’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Μέριτ Γουέβερ (Godless)

Β’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τζεφ Ντάνιελς (Godless)

Σκηνοθεσίες και Σενάρια

Σκηνοθεσία σε Δράμα: Στίβεν Ντάλντρι (The Crown)

Σκηνοθεσία σε Κωμωδία: Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ράιαν Μέρφι (The Assassination of Gianni Versace)

Σενάριο σε Δράμα: Τζόελ Φιλντς, Τζο Γουάισμπεργκ (The Americans: START)

Σενάριο σε Κωμωδία: Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο (The Marvelous Mrs. Maisel)

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τσάρλι Μπρούκερ και Γουίλιαμ Μπρίτζες (Black Mirror: USS Callister)

Και τα κυριότερα τεχνικά Eμμυ από την περασμένη βδομάδα:

Γυναικείο Guest σε Δράμα: Σαμίρα Γουάιλι (The Handmaid’s Tale)

Ανδρικό Guest σε Δράμα: Ρον Σίφαρ Τζόουνς (This Is Us)

Γυναικείο Guest σε Κωμωδία: Τίφανι Χέιντις (Saturday Night Live)

Ανδρικό Guest σε Δράμα: Κατ Γουίλιαμς (Atlanta)

Τηλεταινία: Black Mirror: USS Callister

Ριάλιτι Δομής: Queer Eye

Παρουσιαστής Ριάλιτι: ΡουΠολ (RuPaul’s Drag Race)