Βλέπεις χατ-τρικ του Μέσι; Απόδοση 12.60 στη Stoiximan

Τρίτη μέρα Μουντιάλ και η πιο γεμάτη, αφού το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 παιχνίδια! Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει και σήμερα τις καλύτερες αποδόσεις και άπειρες επιλογές για να πάτε ταμείο!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Και, όπως πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, 0% γκανιότα!

*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό της Γαλλίας με την Αυστραλία. Στο 1.26 ο «άσος», στο 6.50 η ισοπαλία, στο 11.00 το «διπλό». Το over 3.5 γκολ δίνει 2.63, το under 2.5 γκολ δίνει 2.25 και το under 1.5 γκολ δίνει 4.50! Στο 2.17 το GG. Αν πιστεύετε ότι ο Γκριζμάν θα βάλει 2 ή περισσότερα γκολ, ποντάρετε στο 5.50! Αν βλέπετε γκολ στο ματς μετά το 76’, η απόδοση είναι 1.88. Αν πιστεύετε ότι στο πρώτο ημίχρονο θα έχει 2 ή περισσότερα λεπτά καθυστερήσεις, ποντάρετε στο 2.15.

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Η Αργεντινή παίζει με την Ισλανδία που ζει το όνειρό της στα γήπεδα της Ρωσίας. Η νίκη της Αργεντινής έχει απόδοση 1.35, η ισοπαλία 5.00 και η νίκη της Ισλανδίας 9.75. Στο 2.22 το GG! To 2-0 ως σκορ ημιχρόνου έχει απόδοση 6.20 και το 1-1 στο ημίχρονο δίνει 10.00! Νίκη της Αργεντινής και στα δύο ημίχρονα δίνει 2.90, ενώ νίκη της Ισλανδίας σε οποιοδήποτε ημίχρονο δίνει 4.30. Θα βάλει το πρώτο γκολ του αγώνα ο Μέσι; Απόδοση 3.00! Αν βλέπετε χατ-τρικ του Μέσι, η απόδοση είναι 12.60!

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Ακολουθεί ο αγώνας Περού-Δανία. Νίκη του Περού δίνει 3.20, η ισοπαλία 3.25 και νίκη της Δανίας 2.38. Νίκη του Περού με μηδέν παθητικό έχει απόδοση 4.85 και νίκη της Δανίας χωρίς μηδέν παθητικό δίνει 5.00! Νίκη του Περού μα ανατροπή στο σκορ δίνει 13.00, ενώ η αντίστοιχη απόδοση για τη Δανία είναι 8.00. Η παρουσία του Πάολο Γκερέρο στη διοργάνωση συζητήθηκε πολύ, το Περού δικαιώθηκε εν τέλει από τον CAS και τώρα περιμένει από τον σταρ του… τα πάντα. Θα σκοράρει απέναντι στους Δανούς; Απόδοση 3.75.

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Τέλος, η Κροατία παίζει με τη Νιγηρία. Στο 1.75 ο «άσος», στο 3.70 η ισοπαλία και στο 5.00 το «διπλό». Το GG δίνει 2.05! Γκολ της Κροατίας και στα δύο ημίχρονα δίνει 3.00, ενώ γκολ της Νιγηρίας και στα δύο ημίχρονα δίνει 7.50. Σε ποιο ημίχρονο θα βάλει περισσότερα γκολ η Κροατία; Στο πρώτο 3.45, στο δεύτερο 2.30! Αν πιστεύετε ότι θα έχει πέναλτι το ματς, ποντάρετε στο 3.70.

Αναλυτικά όλες οι αποδόσεις για το παιχνίδι εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ επιλογές που προσφέρει η Stoiximan σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που θα ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Και μην ξεχνάτε την ανατρεπτική προσφορά της Stoiximan που σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1 εκατ. ευρώ εντελώς δωρεάν με το Seri!

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.