Βερόνα, λίμνη Γκάρντα, Τρεντίνο. Σαν παραμύθι!

Κείμενο - Φωτογραφίες: Κώστας Κωνσταντίνου

Μνημεία, Ιστορία και πολιτισμός. Πράσινο. Υπέροχο φαΐ και εξαιρετικό κρασί. Shopping. Μια λίμνη έκτασης 370 τ.χλμ. η οποία καταλήγει στις Άλπεις με κάποια από τα πιο μαγευτικά τοπία της Ευρώπης. Αν κάποιος θέλει να τα βρει όλα αυτά μαζεμένα, υπάρχει ένας προορισμός που τα προσφέρει μαζί. Από δεκαπέντε λεπτά μέχρι το πολύ μιάμιση ώρα από το αεροδρόμιο - αν μιλάμε για τις Άλπεις.

Κι αυτός είναι η Βερόνα.

Τώρα, οι Κυπριακές Αερογραμμές πετούν δύο φορές την εβδομάδα απευθείας με τα άνετα A319 τους και με μια εξυπηρέτηση… δική μας, με πάντα πρόθυμα, προσιτά και φιλόξενα πληρώματα. Η πτήση διαρκεί τρεις ώρες και τριάντα λεπτά και οι τιμές ακόμα και μέσα στον Αύγουστο αρχίζουν, αν τα προλάβετε, από 70 ευρώ για την απλή διαδρομή.

Κάντε μια βόλτα στο www.cyprusairways.com και δείτε τις προσφορές τους αλλά πριν το κάνετε, ελάτε να κάνουμε το ταξίδι μαζί.

Κατ’ αρχάς μια παρένθεση: το αεροδρόμιο. Ένα «παρόμοιο» ταξίδι μπορεί κάνει κάποιος –και είμαι σίγουρος ότι το κάνατε πολλοί- κατεβαίνοντας στο Μιλάνο και πηγαίνοντας προς τις εκεί λίμνες. Όσοι ξέρουν όμως τα αερόδρομια του Μιλάνο και τις αποστάσεις, θα χαρούν να δουν αυτή την εναλλακτική, με το αεροδρόμιο της Βερόνας να είναι ένα μικρότερο, εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο από και προς την πόλη αεροδρόμιο. Επίσης η Βερόνα είναι ανάμεσα στη Βενετία και το Μιλάνο, απέχει μόλις μία ώρα και από τις δύο και προσφέρει ερεθίσματα στη φαντασία και για πρόσθετες εκδρομές. Μια ώρα από τη Βενετία; Ποιος αντιστέκεται;

Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό με την περιοχή αυτή είναι πως το ταξίδι αρχίζει στο κάτω άκρο της λίμνης Γκάρντα -της μεγαλύτερης της Ιταλίας- γύρω στα 25 λεπτά από τη Βερόνα με πανέμορφες εύπορες πεδιάδες οι οποίες δίνουν και τα περισσότερα από τα ξακουστά κρασιά της Ιταλίας όπως και ολόκληρο αυτό το κομμάτι της χώρας και καταλήγει στο βόρειο άκρο της λίμνης, στο Τρεντίνο το οποίο στους Αυστριακούς, ελάχιστο πιο πάνω είναι γνωστό ως νότιο Τιρόλο. Πρόκειται για το νότιο τμήμα των άλλοτε αυστριακών άλπεων και του Τιρόλου. Τώρα ιταλικές άλπεις και Τρεντίνο.

Πάνω: Το Κάστρο, η μοναδική είσοδος στο Σιρμιόνε

Σε ελάχιστη λοιπόν ώρα ο επισκέπτης βρίσκεται σε τρία εντελώς διαφορετικά τοπία: τις πεδιάδες και τους λόφους γύρω από τη Βερόνα και το υπόλοιπο Βένετο, τη λίμνη Γκάρντα με τις μοναδικές πόλεις κατά μήκος της και φτάνοντας στο άνω άκρο της λίμνης τα μοναδικά θέρετρα στους πρόποδες ήδη των άλπεων. Αυτή η εναλλαγή των εικόνων γίνεται σε μιάμιση ώρα, το πολύ δύο.

Η αρχή γίνεται, συνήθως, στο Σιρμιόνε, μια πόλη σε μια χερσόνησο στο νότιο άκρο της λίμνης, το οποίο από μόνο του είναι ένα πολύ σπάνιο φυσικό φαινόμενο. Για αυτό και εδώ, σ’ αυτή τη πανέμορφη πόλη η είσοδος της οποίας είναι μια πύλη ενός κάστρου πάνω στο νερό, αυτοκράτορες και βασιλείς έρχονταν για να περάσουν τις διακοπές τους όπως βεβαίως και διασημότητες μέχρι τις μέρες μας αγοράζουν πανέμορφα αρχοντικά και περνούν όσο πιο πολύ χρόνο μπορούν εδώ. Ανάμεσά τους η Μαρία Κάλλας το σπίτι της οποία υπάρχει ακόμα με την μεγάλη ντίβα να είναι σημείο αναφοράς στην πόλη. Aν πάτε, ψάξτε την «Tavernetta Maria Callas» και δοκιμάστε το φαΐ και το μεράκι που απαιτεί ακόμα και τα συνδευτικά του καφέ να είναι φτιαγμένα εκεί. Όπως το πιο κάτω, ναι!

Υπάρχουν πολλές υπέροχες πόλεις και θέρετρα τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική πλευρά της λίμνης. Εάν κάποιος νοικιάσει αυτοκίνητο –η καλύτερη ιδέα μάλλον αφού το οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικό- οι δυνατότητες εξερεύνησης πολλαπλασιάζονται.

Αν όχι, ένα δεύτερο σημείο αναφοράς είναι η Τασκολάνο Μαντέρνο (πάνω) μια μοναδική σε αρχιτεκτονική αλλά και σε φυσική ομορφιά πόλη, αφού τα κατάφυτα υψώματα των πρώτων ημιορεινών κατεβαίνουν κυριολεκτικά μέσα στο νερό. Εκεί πάνω είναι γαντζωμένες πολυτελείς επαύλεις άλλων εποχών και αιώνων με τον επισκέπτη να ξεφεύγει ξαφνικά στο χρόνο και να χάνεται ανάμεσα στο χρονικά ταξίδι, το πράσινο των βουνών και το γαλάζιο της λίμνης.

Όσο προχωρά κανείς βορειότερα, κατά μήκος της λίμνης και μέσα από τα αμέτρητα τούνελ το τοπίο αλλάζει. Τα ημιορεινά, γίνονται ορεινά και η συγκλονιστική θέα των άλπεων με τις ελαφρά χιονισμένες βουνοκορφές ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, παύει να μοιάζει μακρινή.

Η Ρίβα ντελ Γκάρντα, το πιο σημαντικό ίσως σημείο της λίμνης, μια πόλη με γραφικά σοκάκια και μακραίωνη ιστορία είναι η πύλη για να εξερευνήσει κανείς αυτό το κομμάτι της λίμνης κολυμπώντας –τα νερά είναι ιαματικά σε πολλά σημεία- ή νοικιάζοντας μια βάρκα ή πηγαίνοντας μια οργανωμένη περιήγηση ή απλά κάνοντας ηλιοθεραπεία με θέα το νερό και τις Άλπεις. Το τοπίο είναι μοναδικό.

Στη Ρίβα μην ξεχάσετε ένα καταπληκτικό εστιατόριο το Leon d’Oro, μοναδικό στις γεύσεις, τα κρασιά αλλά και το belle epoque εσωτερικό του. Είναι στη Via Fiume, 28. Θα με θυμηθείτε! Αυτό πιο πάνω, είναι ένα από τα αξέχαστα ριζότο του, αυτό που δοκιμάσαμε!

Και από εδώ βέβαια ξεκινούν βέβαια οι εκδρομές προς τις Άλπεις, με τις δυνατότητες να είναι πραγματικά ανεξάντλητες και αναλόγως γούστων. Από αλεξίπτωτα πλαγιάς μέχρι wine tasting.

Έχω ταξιδέψει πολύ. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα πως ένα από τα πιο όμορφα μέρη που έχω δει το είδα εδώ. Eίναι η λίμνη του Τέννο, την οποία δεν θα περιγράψω, απλά θα σας αφήσω να τη δείτε στο βίντεο που γύρισα εκείνη τη μέρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλωστε.

Είναι φυσική λίμνη, δεν είναι φράγμα όπως πολλοί ίσως νομίσουν από το χρώμα του νερού. Και φυσικά κολυμπά κανείς άνετα και εύκολα εκεί.

Σε μικρή απόσταση από τη λίμνη βρίσκεται είναι και ένα πανέμορφο, μεσαιωνικό (αλλά αυθεντικά μεσαιωνικό με τα κτήρια να είναι απόλυτα διατηρημένα από τότε) χωριό. Το Borgo di Canale.

Αξίζει την επίσκεψη στα σοκάκια του, τα οποία σημείωστε δεν έχουν ένα μόνο κατάστημα με είδη χειροτεχνίας αν και το χωριό κατοικείται. Και εδώ, όπως και αλλού υπάρχει τεράστια προσοχή και επιμέλεια για τη διατήρηση του ευαίσθητου χαρακτήρα της περιοχής. Αυτές δεν είναι οι μόνες επιλογές. Υπάρχουν αμέτρητες. Όπως και στη λίμνη Γκάρντα αλλά και πιο ψηλά, πάνω στις Άλπεις. Εκεί και εάν.

Στα απαραίτητα και μάλιστα χωρίς συζήτηση είναι η ανάβαση στο Malcesine με το τελεφερίκ. Σε μερικά λεπτά θα βρεθείτε στην κορυφή του βουνού στα 1800 μέτρα. Αν τα φοβάστε ή ζαλίζεστε, welcome to the club. Απλά μην κοιτάζετε κάτω και θα είναι μια χαρά. Θα είναι κρίμα να χάσετε αυτό που θα δείτε στην κορυφή.

Όσο για τη Βερόνα, την άφησα για το τέλος τιμητικά. Ως το κερασάκι.

Το ταξίδι άλλωστε και μόνο στη Βερόνα να γίνει, αξίζει απόλυτα τον κόπο!

Ξεκινήστε τη βόλτα από τη φημισμένη ρωμαϊκή αρένα η οποία κτίστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. και τα καλοκαίρια ζωντανεύει για να υποδεχτεί τα μεγαλύτερα ονόματα από τον κόσμο της όπερας και όχι μόνο. Το κτίσμα από μόνο του είναι θεαματικό και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 30,000 θεατές.

Περπατήστε την παλιά πόλη τριγύρω, δείτε τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα σοκάκια και τις πλατείες της, καταλήξτε στην μοναδική Piazza Delle Erbe και την Piazza dei Signori πίσω της και από εκεί κάντε μια βόλτα στο Σπίτι της Ιουλιέτας.

Άλλωστε, Βερόνα… Ρομέος και Ιουλιέττα; Αυτό. Αν και οι δύο είναι φανταστικά πρόσωπα τα σπίτια τους υπάρχουν (σ.σ. και του Ρομέου ναι) και βεβαίως στης Ιουλιέτας, πέρα από το φημισμένο μπαλκόνι υπάρχει και το άγαλμα της, το οποίο –τάχα- αν το αγγίξει κάποιος στο αριστερό βυζί θα της/του φέρει αγάπη και τύχη.

Το γεγονός ότι το ίδιο το άγαλμα δεν στάθηκε καθόλου τυχερό από το πολύ άγγιγμα και το σημείο εκεί όχι μόνο ξέβαψε αλλά και τρύπησε σε κάποια φάση, δεν πτοεί τα πλήθη που συρρέουν. Δείτε οπωσδήποτε το Μουσείο του Castelvecchio (του παλιού κάστρου, δηλαδή) με τις μοναδικές του συλλογές αλλά και το ίδιο το Κάστρο που φτάνει στην ομόνυμη φημισμένη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Αδίγη (Adige), σύμβολο κι αυτή της πόλης.

Το Castelvecchio από το πάρκο Οριάνα Φαλάτσι στις όχθες του Αδίγη.

Tην καλύτερη θέα της πόλης θα τη δείτε βέβαια από το Castel San Pietro (σ.σ η κεντρική φωτογραφία του κειμένου) κτισμένο σε ένα λόφο πάνω από τον ποταμό και εννοείται ότι δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εμπειρία. Λίγο πιο κάτω είναι ο κήπος Giusti ο οποίος θεωρείται ένα αριστούργημα αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. Ένα άλλο σημείο από το οποίο επιβάλλεται κανείς να δει την πόλη είναι βεβαίως ο Torre dei Lamberti (στη φωτογραφία κάτω), ο επιβλητικός πύργος στο κέντρο της πόλης ο οποίος στέκει εκεί από το 1172 και στα 84 μέτρα του προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στον επισκέπτη. Κοντά είναι και το Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της πόλης.

Αυτά είναι βέβαια μόνο μερικά. Η Βερόνα είναι ολόκληρη ένα μουσείο που αξίζει κανείς να το δει με προσοχή αλλά και μια πόλη με όλα όσα μια σύγχρονη πόλη μπορεί να προσφέρει.

Καφετέριες θα βρείτε πολλές, για όλα τα γούστα αλλά εάν θέλετε να κάτι διαφορετικό από τα πολυσύχναστα καφέ της πόλης πηγαίνετε στο Caffe Borsari στην Corso Porta Borsari, είναι μοναδικό. Ψάξτε το στο google και θα καταλάβετε γιατί.

Εξίσου πολλές είναι και οι επιλογές για το φαΐ αλλά εάν θέλετε να νιώσετε μια μοναδική εμπειρία το –φτηνό δεν είναι- ιστορικό και πολυβραβευμένο Maffei στο κέντρο είναι το μέρος για να πάτε. Αφήστε χώρο για να μην χάσετε το πιο ωραίο τιραμισού που φάγατε ποτέ!

Θα μπορούσα να γράφω για ώρες ακόμη για αυτά τα μέρη και για τα όσα είδα. Και να σκεφτείτε πως όλα αυτά και όλα τα άλλα που δεν έγραψα, τα είδαμε φτάνοντας Κυριακή και πετώντας πίσω την Τετάρτη για Κύπρο.

Με βαριά καρδιά αλλά με τις μπαταρίες γεμάτες...!