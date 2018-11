Unique by ERMES - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης στην Κύπρο

Το Συγκρότημα ERMES, μέλος του Ομίλου CTC, πραγματοποιεί μία μεγάλη τομή, εισάγοντας το Unique By ERMES. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα επιβράβευσης που έχει υπάρξει ποτέ στην αγορά της Κύπρου, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη αξία στην πελατειακή βάση της ERMES.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτή, περιλαμβάνοντας κατηγορίες όπως μόδα, καλλυντικά, είδη κατοικίας, DIΥ, καθώς και είδη Super Market, μέσα από τα δεκάδες καταστήματα του Συγκροτήματος που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες αυτές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταιρείες και brands, που έχουν κατακτήσει την καρδιά του κοινού όπως Debenhams, Armani Exchange, Uber Stores, Next, Οviesse, Navy and Green,Ζακο, Glow Beauty Shop, Peacocks, Orsay, Venue Café,Artopolis, Coffee and More, Spar και Superhome Center, με προοπτική επέκτασης στο άμεσο μέλλον.

Πηγαίνοντας πολλά βήματα παραπέρα από τη μονοδιάστατη πριμοδότηση αγορών που προσφέρουν τα συμβατικά προγράμματα, το Unique by ERMES είναι απολύτως εξατομικευμένο, με επικοινωνία, στόχους και προνόμια, που αντανακλούν δυναμικά το προφίλ και την αλληλεπίδραση του κάθε μέλους με τις εταιρείες και μάρκες του Συγκροτήματος. Προσφέρει τρία επίπεδα, White, Red & Black, με κλιμακούμενες και ιδιαίτερα ελκυστικές επιβραβεύσεις ανάλογα με τη συμπεριφορά του καταναλωτή στο σύνολο των εταιρειών που συμμετέχουν. Τα μέλη του Unique by ERMES είναι σε θέση να συλλέγουν πόντους σε όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος και αντίστοιχα να τις εξαργυρώνουν σε όποιο συμμετέχον κατάστημα επιθυμούν.

Και η εμπειρία Unique δεν περιορίζεται στα καταστήματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό lifestyle portal (www.unique-ermes.com.cy) με πλούσιο, original περιεχόμενο που αφορά μόδα, καλλυντικά, είδη σπιτιού, διατροφή και νέες τάσεις. Παράλληλα, λανσάρεται και το περιοδικό Unique που θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα του Συγκροτήματος.

Το Unique by ERMES τρέχει επίσημα από 7 Νοεμβρίου, με δυνατότητα εγγραφής online και σε καταστήματα του Συγκροτήματος, ενώ τα μέλη του Ermes Club και του Beauty Club (των προηγούμενων σχημάτων επιβράβευσης του Συγκροτήματος ERMES) αναβαθμίζονται αυτόματα σε μέλη Unique by ERMES.