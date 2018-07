Τροπολογίες Ν. Συλικιώτη στον προϋπολογισμό της Ένωσης

“Ως ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς καταθέσαμε διάφορες τροπολογίες προτείνοντας να ανακατανεμηθούν τα κονδύλια με στόχο να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες της κοινωνίας, των ΜμΕ αλλά και της βιομηχανίας των κρατών μελών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα στο Νότο όπου παρατηρείται έντονα η διαδικασία της αποβιομηχανοποίησης. Ζητάμε λοιπόν την αύξηση των κονδυλίων που δίνονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για στήριξη των ΜμΕ καθώς και την αύξηση των κονδυλίων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ζητάμε να αυξηθεί το κονδύλι που δίνεται για βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στην χρηματοδότηση καθώς και το κονδύλι για στήριξη της έρευνας που στόχο έχει την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας”. Αυτά δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Ν. Συλικιώτης, ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. Θέμα της συζήτησης ήταν ο Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019.

Μιλώντας ως συντονιστής και σκιώδης εισηγητής στο θέμα εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κος Συλικιώτης υπογράμμισε πως ιδιαίτερα αρνητική είναι η πρόταση για επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ένωσης. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε, με σχετική τροπολογία που κατέθεσε η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ζητείται το κονδύλι που προορίζεται για την αμυντική βιομηχανία να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη των ΜμΕ.

Ο κος Συλικιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ, οι οποίες, όπως τόνισε, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας ολόκληρης της ΕΕ, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα τώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι πολλά και δυσβάστακτα, γι' αυτό είναι σημαντικό και αναγκαίο η ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια για την στήριξη τους διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

Κλείνοντας ο κος Συλικιώτης ενημέρωσε πως κατέθεσε και μια τροπολογία για αύξηση του κονδυλίου που θα δοθεί για την πρωτοβουλία δωρεάν ασύρματης συνδεσιμότητας WIFΙ4eu. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες κυρίως των μικρών δήμων και κοινοτήτων στην ΕΕ και να επιτευχθεί γεωγραφική ισορροπία, δεδομένων και των προβλημάτων που έχουν ήδη παρατηρηθεί λόγω της αρχής που τέθηκε σε εφαρμογή first come first serve, οδηγώντας στην αναβολή της έναρξης του προγράμματος.