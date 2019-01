Τροπαιούχος Αυστραλιανού Open η Ναόμι Οσάκα!

Η Ναόμι Οσάκα κατέκτησε το τρόπαιο στο Όπεν Αυστραλίας. Η 21 ετών και τριών μηνών τενίστρια από την Ιαπωνία νίκησε την Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα στον τελικό του απλού των γυναικών με 7-6(2), 5-7, 6-4 και κατέκτησε τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο της σε τουρνουά γκραν σλαμ (μετά το US Open του 2018), ενώ εξασφάλισε -για πρώτη φορά στην καριέρα της- και την παρουσία της στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Από την πλευρά της, η Κβίτοβα, η οποία επέστρεψε για τα... καλά στο κορυφαίο επίπεδο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στο αριστερό χέρι, σε επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε σε ληστεία μέσα στο σπίτι της τον Δεκέμβριο του 2016, θα «σκαρφαλώσει» στο Νο 2, θέση στην οποία βρέθηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οσάκα είναι η νεώτερη τενίστρια που ανεβαίνει στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης μετά τον Οκτώβριο του 2010 και την Καρολίνε Βοζνιάκι, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη Ασιάτισσα στην Ιστορία που γίνεται Νο 1, είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες. Επιπρόσθετα, η Οσάκα έγινε η νεώτερη νικήτρια διαδοχικών τουρνουά γκραν σλαμ μετά τη Σερένα Ουίλιαμς, η οποία επικράτησε στο Γουίμπλεντον και το US Open το 2002. Από τότε, οι μόνες άλλες παίκτριες πλην της Ουίλιαμς που κατέκτησαν διαδοχικά τουρνουά γκραν σλαμ είναι η Ζιστίν Ενάν (US Open 2003, Όπεν Αυστραλίας 2004) και Κιμ Κλάιστερς (US Open 2010, Όπεν Αυστραλίας 2011).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ