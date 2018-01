Τριμπό η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού Λευκωσίας

Ο Ολυμπιακός επιτέλους μπορεί να κάνει μεταγραφές, μετά το εμπάργκο του περασμένου καλοκαιριού, και οι μαυροπράσινοι ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης τη δεύτερη προσθήκη τους, μετά τον -δανεικό από τον Απόλλωνα- Πολίτσι που είχε ανοίξει τον χορό.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Λευκωσίας ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 29χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό, Γιοάν Τριμπό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους μαυροπράσινους και φωτογραφήθηκε με το κασκόλ της νέας του ομάδας.

Ο Τριμπό αγωνιζόταν το πρώτο μισό της τρέχουσας περιόδου στην Αλκή, με την οποία κατέγραψε 13 συμμετοχές (4 βασικός) και συνολικά 421 λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Το ΔΣ του Ολυμπιακού Λευκωσίας ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Yoann Tribeau (26/02/1988).

Ο Yoann Tribeau, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ξεκίνησε την καριέρα του στην δεύτερη ομάδα της Paris Saint-Germain.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις γαλλικές ομάδες Angers SCO (2006 – 2010), Calais RUFC (2008-2009), US Luzenac (2009), AS Beauvais (2010-2012), AS Cherbourg (2012-2014) και US Créteil (2014–2015).

Τη σεζόν 2015-2016 αγωνίστηκε στον Οθέλλο Αθηαίνου (23 εμφανίσεις, 6 τέρματα) και την σεζόν 2016-17 στην Αλκή Ορόκλινη (23 εμφανίσεις, 7 τέρματα). Αυτή τη σεζόν αγωνίστηκε 13 παιχνίδια (4 ως βασικός) με την Αλκή Ορόκλινη.

Το ΔΣ της ομάδας μας καλωσορίζει τον Yoann στην μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας».