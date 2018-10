Τον 3ο φιλανθρωπικό αγώνα RUN AS ONE παρουσίασαν οι ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη όπου παρουσιάστηκε ο 3ος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου RUN AS ONE τον οποίο διοργανώνουν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Τον 3ο φιλανθρωπικό αγώνα RUN AS ONE παρουσίασαν οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Την Τετάρτη 03/10 πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη όπου παρουσιάστηκε ο 3ος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου RUN AS ONE, τον οποίο διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή & Υγεία» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, από το οποίο επωφελούνται εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης από την παιδική ηλικία. Στόχος του είναι να δοθεί η ευκαιρία σε παιδιά 9-12 χρόνων να επισκεφθούν μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου και αφού υποβληθούν στις απαραίτητες μετρήσεις, να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν ένα εξατομικευμένο πλάνο υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.

Όλα τα έσοδα από τη διοργάνωση του RUN AS ONE διατίθενται για τους σκοπούς του προγράμματος «Παιδί, Διατροφή και Υγεία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς κατά τις σχολικές περιόδους 2016-17 και 2017-18 και πλέον μπαίνει στον τρίτο χρόνο ζωής του. Συμμέτοχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου.

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οι χορηγοί και οι brand ambassadors του φετινού αγώνα, εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων δήμων, καθώς επίσης και αγαπημένοι ποδοσφαιριστές του φιλανθρωπικού οργανισμού «Γκολ στη Ζωή».

Ο Γιώργος Θεοδότου, Marketing και Strategy Director των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, αναφέρθηκε στη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στη θέση που έχει στις προτεραιότητες της εταιρείας. Παράλληλα, τόνισε ότι η συμμετοχή του κόσμου στις δράσεις υπευθυνότητας των Υπεραγορών είναι καθοριστική. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το RUN AS ONE είπε:

«Την χρονιά που μας πέρασε, περισσότερα από 2.000 άτομα στήριξαν αυτήν μας την πρωτοβουλία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συλλογικές προσπάθειες αποδίδουν καρπούς». «Ως μια κυπριακή επιχείρηση, που σέβεται την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, οφείλουμε να μεταδώσουμε στους συμπολίτες μας τον ενθουσιασμό μας για ό,τι αφορά τη βελτίωση της ζωή μας. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, την Κυριακή 21/10 να δώσουμε το καλό παράδειγμα στα παιδιά μας και να τρέξουμε γι’ αυτά», πρόσθεσε.

Η Assistant Marketing Manager των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ Νατάσα Κωνσταντινίδου ανέλυσε την αγωνιστική πτυχή της διοργάνωσης, αναφέροντας τα είδη και το πρόγραμμα των αγώνων. Υπογράμμισε, επίσης, ότι το RUN AS ONE είναι πάνω απ’ όλα διασκέδαση και μίλησε για το μεγάλο FUN PARK που θα στηθεί την ημέρα του αγώνα στο σημείο εκκίνησης και τερματισμού, δηλαδή στην Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης. «Πολλές αθλητικές και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες περιμένουν τους μικρούς μας φίλους να τις ανακαλύψουν και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η είσοδος στο FUN PARK και η συμμετοχή στις δραστηριότητες θα είναι για όλους δωρεάν.

Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ευχαρίστησαν όλους τους συντελεστές του αγώνα και υπογράμμισαν τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυναν στους μεγάλους χορηγούς Primetel και Deloitte, στη Duracell, χορηγό του παιδικού αγώνα δρόμου ενός χιλιομέτρου, στο χορηγό εκτυπώσεων Landas Colour και στους υπόλοιπους χορηγούς, NexTech, RCB Bank, Universal Life, τυπογραφείο Cassoulides, LG, Lucozade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡI, Ribena και ACS Courier.

Εκ μέρους των μεγάλων χορηγών και της Duracell, δηλώσεις έκαναν ο Βασίλης Νικολαΐδης (Διευθυντής Πωλήσεων Primetel), ο Γιάννης Λεωνίδου (Συνέταιρος στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Deloitte) και η Σοφία Νικολάου (Brand Manager της Duracell). Όλοι τους εξέφρασαν ιδιαίτερη χαρά για τη συμμετοχή τους σε μια αξιέπαινη, όπως τη χαρακτήρισαν, προσπάθεια, που έχει γίνει πλέον θεσμός. Αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην ισορροπημένη διατροφή και την άσκηση ως βάση της καλής υγείας και συνεχάρησαν τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ για τη δράση τους. Τέλος, δήλωσαν ότι θα εξακολουθήσουν να είναι αρωγοί και συμπορευτές σε αυτήν την πρωτοβουλία, δίνοντας ραντεβού στη γραμμή εκκίνησης.

Λίγα λόγια για τον αγώνα

Το RUN AS ONE περιλαμβάνει τρία είδη αγώνων με ανάλογες αποστάσεις.

Ο Ατομικός Δρόμος των 5χλμ. απευθύνεται σε δρομείς, οι οποίοι έχουν καθιερώσει το τρέξιμο στην καθημερινότητά τους και επιθυμούν να προετοιμαστούν για μεγαλύτερες αποστάσεις, δοκιμάζοντας τις επιδόσεις τους. Την περασμένη χρονιά προστέθηκε ο Εταιρικός Δρόμος των 5χλμ., δίνοντας κίνητρο σε εταιρείες και οργανισμούς να δείξουν ενδιαφέρον για τη φυσική κατάσταση των μελών του προσωπικού τους, καθώς και να συσφίξουν περισσότερο τις σχέσεις τους. Οι δύο δρόμοι των 5χλμ. θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, ορόσημο για το RUN AS ONE αποτελεί ο ημιμαραθώνιος. Ο αγώνας των 21χλμ. αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία άσκησης για τους έμπειρους δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Ο ημιμαραθώνιος δρόμος του RUN AS ONE θα ξεκινήσει στις 7:30 π.μ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι η 21η Οκτωβρίου είναι μια μέρα αφιερωμένη στα παιδιά. Στον παιδικό αγώνα δρόμου «1K Fun Run» δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά, αλλά και στους γονείς που θα ήθελαν να τα συνοδεύσουν, να βάλουν τα αθλητικά τους παπούτσια και να τρέξουν τον αγώνα του ενός χιλιομέτρου. Στον συγκεκριμένο αγώνα δε μετράται ο χρόνος επίδοσης των παιδιών, εφόσον σε αυτές τις ηλικίες σκοπός είναι η χαρά της συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες, τις εγγραφές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.runasone.eu.