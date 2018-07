Το ΤΕΠΑΚ στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως. Με βάση την κατάταξη του Times Higher Education, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται πρώτο από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις κατηγορίες Ετεροαναφορές και Διεθνή Προσανατολισμό.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 και εδρεύει στη Λεμεσό. Ως το νεαρότερο δημόσιο κυπριακό πανεπιστήμιο, είναι από τη φύση του ένας δυναμικός οργανισμός, ο οποίος αλληλοεπιδρά με την τοπική κοινωνία και πρωτοπορεί για τη δημιουργία της Κοινωνίας της Γνώσης. H συμβολή του στην καινοτομία και την πρόοδο έχει αναγνωριστεί και επιβραβευθεί με μια σειρά από διακρίσεις που πιστοποιούν το κύρος και την αξιοπιστία του.

Οι τομείς που προσφέρονται στο ΤΠΚ αφορούν σημαντικούς παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση. Συνδέοντας την ακαδημία με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, το πανεπιστήμιο στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, την παραγωγή καινοτομίας και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, παράγοντες οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Στο πανεπιστήμιο υπάρχουν 15 προπτυχιακά, 23 μεταπτυχιακά και 12 διδακτορικά προγράμματα, στα οποία σπουδάζουν αυτή τη στιγμή:

1986 προπτυχιακοί

663 μεταπτυχιακοί

195 διδακτορικοί

Σχολές/τμήματα:

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

(α) Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

(β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

(α) Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

(β) Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

(α) Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας

(β) Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Σχολή Επιστημών Υγείας

(α) Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

(β) Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

(γ) Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

(α) Τμήμα Καλών Τεχνών

(β) Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

(α) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

(β) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

(γ) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Κέντρο Γλωσσών

Νέο πρόγραμμα Καλών Τεχνών

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το ΤΕΠΑΚ θα διαθέτει το προπτυχιακό πρόγραμμα Καλών Τεχνών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η προσφορά προγράμματος στις Καλές Τέχνες αποτελεί αίτημα της κοινωνίας μας εδώ και πολλά χρόνια. Το Τμήμα Καλών Τεχνών, στοχεύει να καταστεί χώρος έρευνας και δημιουργίας στις τέχνες και ευρύτερα στον πολιτισμό. Έχοντας διεθνή προοπτική, το τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας εκ νέου τον μακραίωνο ρόλο της Μεσογείου ως πεδίο διασταυρώσεων, προσμείξεων, αλληλοεπιδράσεων και κοσμοπολιτισμού. Επιπλέον, το νέο ακαδημαϊκό έτος σηματοδοτεί την έναρξη του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη δημόσια υγεία. Το 14μηνο Master of Public Health (MPH) προσφέρει δύο εξειδικεύσεις, στην Περιβαλλοντική Υγεία ή στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αποκλειστικά στη δημόσια υγεία που προσφέρεται από δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

Σημαντικές επιτυχίες:

Σημαντική παράμετρος της διεθνούς αναγνώρισης της οποίας τυγχάνει το πανεπιστήμιο είναι οι διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων. Σε λιγότερο από 10 χρόνια λειτουργίας, το ΤΕΠΑΚ έχει καταλάβει υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις. Συγκεκριμένα:

- 5 Σεπτεμβρίου 2017 - Times Higher Education . Το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία από εξειδικευμένο διαδικτυακό εργαλείο του Times Higher Education, το ΤΠΚ κατατάσσεται πρώτο από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις κατηγορίες Ετεροαναφορές και Διεθνή Προσανατολισμό.

- 25 Απριλίου 2018 - Τimes Higher Education «The Best Universities in New Europe». Το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στην άκρως τιμητική 2η θέση ανάμεσα στα 50 κορυφαία πανεπιστήμια της Νέας Ευρώπης, δηλαδή των 13 χωρών που εντάχθηκαν ως μέλη στην ΕE από το 2004 και πρώτο ανάμεσα στα κυπριακά πανεπιστήμια.

- 9 Μαΐου 2018 - Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings. Το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται ως το 37ο κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως στη σχετική λίστα όπου αξιολογούνται και κατατάσσονται ιδρύματα από 50 χώρες των οποίων οι οικονομίες χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες από τον FTSE, συμπεριλαμβανομένων των χωρών BRICS.

- 6 Ιουνίου 2018 - Times Higher Education Young University Rankings 2018. Κατατάσσεται στην 59η θέση η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από την περσινή, στην οποία βρισκόταν στην 88η θέση.

- Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (www.digitalheritagelab.eu ), επιλέχθηκε για να δοθεί η μια και μοναδική έδρα της, σε UNESCO παγκόσμιο επίπεδο, για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Η ανάθεση της παγκόσμιας έδρας της UNESCO στο ΤΕΠΑΚ, το καθιστά αυτόματα εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κέντρο, από όπου θα καθορίζεται η πολιτική και οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς (Knowledge-Hub), ενώ στον σχεδιασμό είναι η δημιουργία νέων -πρωτοπόρων, καινοτόμων και μοναδικών σε όλο τον κόσμο- κλάδων μεταπτυχιακών σπουδών, στον τομέα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπό την αιγίδα της UNESCO.

- Αριστεία στην έρευνα - συνολική χρηματοδότηση ύψους 44 εκατ. ευρώ για 240 ερευνητικά προγράμματα, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας προτάσεων στην Κύπρο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON2020.

Σπούδασε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το νεαρότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου στην καρδιά της Λεμεσού

Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών

Ευρύ φάσμα ειδικοτήτων

Ικανό, αφοσιωμένο και ερευνητικά προσανατολισμένο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό

Υψηλές προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων

89% των αποφοίτων εργοδοτήθηκε σε λιγότερο από έξι μήνες από την αποφοίτησή τους

92% σε εργασία σχετική με το αντικείμενο σπουδών

84% σε πλήρη απασχόληση

Προώθηση της στρατηγικής για να καταστεί η Κύπρος ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης

Κτήρια στο ιστορικό κέντρο της πόλης και χωροθετημένο σε απόσταση αναπνοής από το παραλιακό μέτωπο

Στήριξη προς τους φοιτητές (θέματα στέγασης, σίτισης, ψυχοθεραπευτική-συμβουλευτική στήριξη, στήριξη φοιτητών με αναπηρίες, κέντρο πρόληψης χρήσης ουσιών, κέντρο μάθησης)

Φοιτητική ζωή (φοιτητικοί όμιλοι, εκδηλώσεις, αθλητισμός)

Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Γίνε ραδιοφωνικός παραγωγός στο CUT Radio 95,2

Χώρος τεχνολογίας και καινοτομίας στο CUTing Edge: An American space

