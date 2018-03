Το στρατηγικό σχέδιο για ανάπτυξη της Λευκωσίας (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Γιωρκάτζης παρουσίασε στη διεθνή έκθεση MIPIM στις Κάννες , το στρατηγικό σχέδιο της Λευκωσίας για ανάπτυξη της Πρωτεύουσας, με ειδική αναφορά σε υφιστάμενες και προγραμματισμένες επενδύσεις του Δήμου και του Κράτους, καθώς και στα κίνητρα που προσφέρονται στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για ιδιωτικές αναπτύξεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προβλήθηκε σχετικό φιλμάκι για τη Λευκωσία.



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, ο Δήμαρχος την Τρίτη 13 Μαρτίου παρέλαβε το βραβείο που έλαβε η Λευκωσία ως η καλύτερη μικρή Ευρωπαϊκή πόλη του μέλλοντος στην κατηγορία Human Capital and Lifestyle σύμφωνα με το περιοδικό fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/2019 και παραχώρησε αριθμό συνεντεύξεων σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.



Ο Δήμαρχος Λευκωσίας μετέβη στη διεθνή έκθεση MIPIM, ύστερα από πρόσκληση του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).