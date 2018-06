To Σοφία και οι Partners Y&Ρ έφεραν χαρά και ελπίδα στα παιδιά

To Σοφία και οι Partners Y&Ρ για άλλη μια φορά έφεραν χαρά και ελπίδα στα παιδιά με την εκδήλωση Let’s Hippo γεμίζοντας τους κήπους του Προεδρικού Μέγαρού με 20 πολύχρωμους χαρούμενους ιπποπόταμους

Η διαδρομή των 20 ιπποπόταμων, από την Αφρική στην Κύπρο, τους έφερε την Τετάρτη 27 Ιουνίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, σε μια όμορφη εκδήλωση που οργάνωσε το Σοφία για τα Παιδιά και η εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κας Άντρης Αναστασιάδη.

Μαζί τους πολύς κόσμος που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το project αυτό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά ο διαχρονικός χορηγός και υποστηρικτής του Σοφία, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός ο Φιλελεύθερος. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι των 20 εταιριών που «υιοθέτησαν» τους hippo έργα τέχνης, οι 20 Κύπριοι καλλιτέχνες που τους φιλοτέχνησαν αφιλοκερδώς με πολύ αγάπη καθώς και πολλοί φίλοι και υποστηρικτές του Σοφία για τα Παιδιά.

Χάρη σε αυτούς όλους, μαζεύτηκε το σεβαστό ποσό των 100,000 ευρώ το οποίο θα διατεθεί για την στήριξη του Προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω» για τα παιδιά της Κύπρου.

Η πρόεδρος του Σοφία για τα Παιδιά κα Μαρίνα Σιακόλα, ευχαρίστησε το προεδρικό ζεύγος για τη ζεστή φιλοξενία του και τους 20 hippoστηρικτές που με τη συμμετοχή τους έκαναν πράξη τις αξίες και το όραμα του Σοφία για τα Παιδιά. Αυτές οι εταιρείες είναι το American Medical Center, η Astro Bank, η Bank of Cyprus, η CDB Bank, η CNP Asfalistiki και CNP Cyprialife, η CTC Group, η Iacovou Brothers (Constructions) LTD και Charilaos Apostolides & Plc LTD, Ioannides & Demetriou LLC και Nobel Trust, η Logicom Group, η Louis Plc, η Marathon Trading, η MTN, η PariMatch, η Petrolina, η Phanos N. Epiphaniou LTD, The Cyprus Phassouri Plantations Company LTD, η Remedica LTD, η U.M.A. Marine Agencies LTD, η Wargaming.net και η Vassiliko Cement Works Public Company LTD.

Επίσης ευχαρίστησε τους 20 καλλιτέχνες που αφιλοκερδώς φιλοτέχνησαν τα έργα: Σπύρος Αγαθού, Άντρος Ευσταθίου, Δώρος Ηρακλέους, Ελίνα Ιωάννου και Γιάννης Γιάννης, Γλαύκος Κουμίδης, Νίκος Κουρούσιης, Λία Λαπίθη, Αντρέας Μακαρίου, Μυρτώ Μακρίδου, Παναγιώτης Μιχαήλ, Έλενα Νικολάου και Λήδα Συμεωνίδου, Παναγιώτης Πασάντας, Χαράλαμπος Σεργίου, Βάσω Χατζουλή Σεργίου, Μαρσέλα Σράμκοβα, Πανίκος Τεμπριώτης, Αντώνης Τζιαρρίδης, Ντίνη Χριστοφόρου και Νίτσα Χατζηγεωργίου.

Αυτό έδωσε τη σκυτάλη στη κα Τάσια Γιανναρά – Γιαλλουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας επικοινωνίας Partners Y&R, η οποία μέσα από τον δικό της χαιρετισμό, εξέφρασε την τιμή και την περηφάνεια που νοιώθει τόσο η ίδια όσο και όλη η ομάδα των Partners για το γεγονός ότι ως συνοδοιπόροι του ιδρύματος Σοφία για τα παιδιά στηρίζουν το πολυσχιδές έργο του Σοφία. «Μέσα από τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία προβάλουμε και γνωστοποιούμε το έργο του Σοφία, με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την αύξηση της συμμετοχής στις δραστηριότητες του»

Παίρνοντας τον λόγο από τον συντονιστή της εκδήλωσης κ. Αντρέα Γιόρτσιο , η κυρία Αναστασιάδη που ήταν και η οικοδέσποινα της εκδήλωσης, ανέδειξε τη σημασία του έργου του Σοφία για τα Παιδιά και ευχήθηκε την υλοποίηση κάθε οράματος και στόχου του και για το μέλλον.

Μετά τις ομιλίες, ήρθε η κορυφαία στιγμή της βραδιάς. Η μεγάλη κλήρωση, μέσα από την οποία κάθε ιπποπόταμος βρήκε τον hippoστηρικτή του. Μία διαδικασία που τελέστηκε σε κλίμα χαράς, υπερηφάνειας αλλά και συγκίνησης. Κάθε μία από τις 20 Hipopoστηρίκτριες εταιρείες υποδέχτηκε τον hippo - έργο τέχνης της, μέσα σε χειροκροτήματα, γνωρίζοντας ότι από εκείνη τη στιγμή η δική της, μεγάλη εταιρική κοινωνική ευαισθησία θα αντανακλάει στα λαμπερά χαμόγελα πολλών παιδιών

Κλείνοντας την εκδήλωση ο κ. Γιόρτσιος ευχαρίστησε τους χορηγούς, το Occhio Catering, την Columbia Movers, το The Mall of Cyprus, την Hermes Airports και φυσικά την εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R που ήταν από την πρώτη ημέρα συνοδοιπόρος, συνδιοργανώτρια αυτής της ενέργειας και πρωταγωνίστρια στη δημιουργική επιμέλεια όλων των ενεργειών.

Η διαδρομή των Hippos όμως δεν τελειώνει εκεί. Αμέσως μετά το Προεδρικό Μέγαρο, συνεχίζουν το ταξίδι τους με προορισμό το The Mall of Cyprus οπού θα εκτεθούν από τις 2-12 Ιουλίου και στη συνέχεια ταξιδεύουν προς Λάρνακα και συγκεκριμένα στη Hermes Airports οπού θα φιλοξενηθούν από 13-29 Ιουλίου σε όλους τους χώρους του Αεροδρομίου Λάρνακας. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό που ανυπομονεί να τους δει, να τους γνωρίσει και να φωτογραφηθεί μαζί τους στηρίζοντας έτσι το έργο του Σοφία για τα Παιδιά. Με κάθε διαφορετική selfie φωτογραφία που θα ανεβάζεται από το κοινό στο www.letshippotogether.com, η Partners Y&R θα δωρίζει €5 με σκοπό να συγκεντρωθεί το επιπλέον ποσό των €5000 για την αγορά ενός ακόμα, ψηφιακού αυτή τη φορά, ιπποπόταμου.

Επιπλέον, στο μικρομάγαζο του Σοφία για τα Παιδιά στο The Mall of Cyprus αλλά και ηλεκτρονικά από το επίσημο site, το κοινό θα μπορεί να αγοράσει τα συλλεχτικά must-have, καλοκαιρινά, Hippo t-shirts που δημιουργήσαν νέοι σχεδιαστές της Partners Y&R, προσφέροντας ακόμα περισσότερα χαμόγελα σε όλα τα παιδιά!

Let’s Hippo together!!!