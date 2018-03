Το Range Rover Velar ανάμεσα στους φιναλίστ για δύο World Car Awards

To ολοκαίνουριο Range Rover Velar είναι υποψήφιο για δύο παγκόσμια βραβεία στο φετινό θεσμό του World Car of the Year Awards.

Η επιτροπή του θεσμού WCOTY ανακοίνωσε στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης τα τελικά υποψήφια μοντέλα που θα διεκδικήσουν, όχι μόνο τον πολυπόθητο τίτλο του ««Παγκοσμίου Αυτοκινήτου της Χρονιάς» αλλά και τα άλλα βραβεία σε επιμέρους κατηγορίες. Το Range Rover Velar είναι ένα από τα τρία μοντέλα που θα διεκδικήσουν τη νίκη, τόσο για το βραβείο «World Car of the Year» όσο και για το βραβείο «World Car Design of the Year» .

Οι 75 ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, που εκπροσωπούν σχεδόν όλες τις χώρες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία, επέλεξαν 11 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα για το βραβείο «World Car of the Year 2018». Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Νέας Υόρκης, που φέτος ανοίγει τις πύλες της στις 28 Μαρτίου.

Το Range Rover Velar είναι ένα μοντέλο που τοποθετείται στη γκάμα μεταξύ των Range Rover Evoque και Sport. Βασίζεται στο πλαίσιο αλουμινίου της Jaguar F-Pace, ενώ όσον αφορά τις διαστάσεις του μοντέλου το συνολικό μήκος είναι 4.803 χλστ., με το μεταξόνιο να αγγίζει τα 2.874 χιλιοστά. Το τελευταίο αποτελεί και τη διαφορά μεγέθους του Velar με τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας αν λάβουμε υπόψη ότι το μεταξόνιο του Evoque είναι 2.660 χιλιοστά και του Range Rover Sport 2.923 χιλιοστά. Εμφανείς είναι οι ομοιότητες με τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας τόσο στον εξωτερικό σχεδιασμό όσο και στο εσωτερικό. H πολυτέλεια, τα ποιοτικά υλικά και το άψογο φινίρισμα είναι σήμα κατατεθέν όλων των μοντέλων της Range Rover.

Το νέο Velar βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και διατίθεται με δύο επιλογές βενζίνης και τρεις diesel. Οι βενζινοκινητήρες ξεκινούν από τον τετρακύλινδρο turbo χωρητικότητας 2,0 λτ. με απόδοση 250 ίππων ενώ ακολουθεί ο V6 τριών λίτρων με 380 ίππους. Στη βάση των πετρελαιοκινητήρων υπάρχει ο δίλιτρος τετρακύλινδρος turbo σε δύο εκδόσεις που αποδίδει 180 και 240 ίππους ενώ στην κορυφή της γκάμας υπάρχει ο τριών λίτρων V6 απόδοσης 300 ίππων. Το μοντέλο διατίθεται αποκλειστικά με τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων.