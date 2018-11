Το ποινολόγιο του αθλητικού δικαστή της ΚΟΠ

Ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:



*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Αθανασίου κατά του Στέλιου Κωνσταντίνου ποδοσφαιριστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 B’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη/11.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλα Αθανασίου κατά του Κωνσταντίνου Σιόνη/207466 ποδοσφαιριστή της ΕΛΠΙΔΑΣ Αστρομερίτη που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη/11.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία του Διαιτητή Αιμίλιου Χριστοφή κατά του Ανδρέα Χριστοδουλου ποδοσφαιριστή του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Νέων U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/11.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία του Διαιτητή Πάνου Θεοδώρου κατά του Νικόλα Κωνσταντίνου ποδοσφαιριστή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε γιατί έφτυσε στο πρόσωπο αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2018-2019 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /07.11.2018 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από έξι αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία του Διαιτητή Δημήτρη Κουμή κατά του Μαξιμιλιάνου Ασπρή ποδοσφαιριστή της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε γιατί μετά την επίτευξη τέρματος έβριζε την κερκίδα στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U17 περιόδου 2018-2019 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς /10.11.2018 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/10.11.2018 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΠΑΦΟΣ F C/10.11.2018 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΑΛΚΗ Ορόκλινης – ΑΕΚ Λάρνακας/11.11.2018 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/11.11.2018 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΡΗΣ Λεμεσου – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου /09.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας για πρόκληση επεισοδίων που προκλήθηκαν (σύρραξη) από παράγοντες της ομάδας στον χώρο των αποδυτηρίων κατά την διάρκεια του ημιχρόνου κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/09.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά:

(α) της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών για πρόκληση επεισοδίων που προκλήθηκαν (σύρραξη) από παράγοντες της ομάδας στον χώρο των αποδυτηρίων κατά την διάρκεια του ημιχρόνου κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β)του Σάββα Κύπρου εφόρου της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε στο 78ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς την κερκίδα της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.



στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /09.11.2018 (8η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β) για φτύσιμο κατά των Διαιτητών του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση:Πρόστιμο.



στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/10.11.2018 (8η Αγωνιστική).



*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΕΖ Ζακακίου – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/10.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίο Νήσου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/10.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του Ανδρέα Ρούσου γυμνασίαρχου της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων κατά τη διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΧΙΙ άρθρο 24 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΑΣΙΛ Λύσης/10.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Επίπληξη.



*Καταγγελία κατά του ΔΙΓΕΝΗ Ορόκλινης για πρόκληση επεισοδίων από οπαδούς της ομάδας πριν την λήξη και μετά την λήξη του αγώνα που προκάλεσαν αναταραχή εντός του αγωνιστικού χώρου κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/10.11.2018 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του Κωνσταντίνου Σωκράτους προπονητή της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς που αποβλήθηκε στο 92ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τους διαιτητές (έντονες και συνεχείς διαμαρτυρίες) κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου – ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς/10.11.2018 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά την ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/07.11.2018 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΑΧΥΡΩΝΑ Λιοπετρίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΛΚΗ Ορόκλινης – ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου/11.11.2018 (9η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού για επεισόδια που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας (σύρραξη) μετά το τέλος του αγώνα που προκάλεσαν αναταραχή εντός του περιφραγμένου χώρου του σταδίου κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος U15 περιόδου 2018-2019 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/10.11.2018 (12η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά:

(1) της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) για επεισόδια που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας (σύρραξη) μετά το τέλος του αγώνα που προκάλεσαν αναταραχή εντός του περιφραγμένου χώρου του σταδίου κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ και για είσοδο φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα (έξω από τα αποδυτήρια των Διαιτητών) κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.



(2) του Μάριου Χωραϊτη ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ F C για αντιαθλητική συμπεριφορά μετά το τέλος του αγώνα (ύβρισε τους αντιπάλους) κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.



στον αγώνα Προεαιρτικού Πρωταθλήματος Παίδων U15 περιόδου 2018-2019 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C/10.11.2018 (12η Αγωνιστική)



*Καταγγελία κατά της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €100= που επιβλήθηκε στον Αντρέα Θεοδώρου ποδοσφαιριστή του σωματείου της και στο σωματείο της στις 03.10.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U19Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου–OMONOIA Ψευδά/23.09.2018(3η Αγωνιστική) αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.