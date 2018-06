Το νέο επάγγελμα της Μέγκαν Μαρκλ με την άδεια της βασίλισσας

Η βασίλισσα Ελισάβετ, επιτρέπει στη Markle να ασχοληθεί με κάτι που μόνο τα ανώτερα και μεγαλύτερα-ηλικιακά-μέλη της βασιλικής οικογένειας ασχολούνται. Κάτι, το οποίο δεν έχουν ξανακάνει οι πρίγκιπας Harry και Kate Middleton.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Δούκισσα εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Buckingham Palace μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια για το «Trooping the Colour», την τελετή για τα 92α γενέθλια της βασίλισσας.

Ωστόσο, λίγα εικοσιτετράωρα μετά ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η Meghan απέκτησε νέα δουλειά: είναι πλέον και εκείνη ένα από τα επίσημα μέλη του Royal Foundation, του ιδρύματος που υλοποιεί και ενισχύει τις φιλανθρωπικές προτάσεις του πρίγκιπα William και Harry.

Μάλιστα αυτό το διάστημα, το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής του ονόματός του από «The Royal Foundation» σε «The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex».