Το μυστηριώδες πορτρέτο του Μεσσία

Το δημοσιεύσαμε και εμείς στο σάιτ, ναι. Βάζουμε και τέτοια κάποτε, τι να γίνει;

Όλοι κάνουν μαλ… εμείς να μην κάνουμε; Ευκαιρία όμως να το δούμε πιο εύθυμα.

Ίσως να το είδατε και εσείς. «Σε μια σημαντική ανακάλυψη φαίνεται πως προχώρησαν ερευνητές, καθώς εξετάζοντας έναν εγκαταλελειμμένο τοίχο σε βυζαντινή εκκλησία στην έρημο του Ισραήλ, ισχυρίζονται πως ανακάλυψαν πορτρέτο του Ιησού Χριστού, ηλικίας 1.500 ετών».

Διά γυμνού οφθαλμού δεν διακρίνεται αλλά κάποιος έφτιαξε ένα σκίτσο. Το οποίο είναι κάτι ανάμεσα σε γελοιογραφία και των χαρακτηριστικών ανθρώπινων απεικονίσεων που κάνουν τα μωρά στο νηπιαγωγείο και στην Α’ Δημοτικού με σχόλια του τύπου «εγώ, η μάμα, ο παπάς και ο αδερφός μου ο Ιωάννης».

Ξέρετε τώρα: η νέα μόδα είναι να μην τους φωνάζουν Γιάννη, Γιαννή, Γιώργο, Γιώρκο κ.λπ. αλλά Γεώργιε, Ιωάννη κ.ο.κ.

#Πελλότοπος.

Δεν ξέρω βέβαια πότε αρχίζει αυτή η… αυτοκρατορική κλητική, αλλά εικάζω ότι πρέπει να είναι μετά που κόβουν τα πανιά. Ελπίζω τουλάχιστον.

Διότι εάν τους λένε λ.χ. «ούφφου ρε Ιωάννη, τώρα σε άλλαξα μάνα μου, εσιέστηκες πάλε;», τότε θα αρχίσω να ανησυχώ πραγματικά. Ως την τωρινή κατάσταση, νομίζω ότι με τα κατάλληλα χάπια –ό,τι δεν έχει να κάνει με τη βλακεία– θεραπεύεται.

Όπως και να έχει, το να υπήρχε τότε, κάπου στα χρόνια του Ιουστινιανού πάνω κάτω αλλά και δύο και κάτι αιώνες πριν τη σύγκρουση εικονοκλαστών και εικονολατρών μια τοιχογραφία του Χριστού σε μια βυζαντινή εκκλησία στην έρημο του Ισραήλ, ε... χμ, δεν είναι και… ασυνήθιστο.

Τώρα εάν την έβρισκαν, επί παραδείγματι, σε μια σπηλιά και ήταν 2.500 χρόνων, ε τότε να σας πω μάλιστα! Προφητικού τύπου. Ή εάν έβρισκαν όντως μια τοιχογραφία από το 500-600 μ.Χ. και έδειχνε τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπαρτ Σίμσον ή ακόμα και τον Ηρόδοτο Δημητρίου Β’, να το καταλάβω.

Αν και τον τελευταίο τον δείχνουν αμέτρητες τοιχογραφίες. Ειδικά της Καθολικής Εκκλησίας. Που έχουν πάντα φωτιές πολλές. Επειδή είναι φλογισμένος.

Σόρι, φλογερός είναι. Φλογισμένος θα γίνει όταν μας αφήσει χρόνους με βάση την ορθόδοξη θεολογία. Αλλά εμείς οι άθεοι, όπως και εκείνος –άθεος επίσης στην ουσία, αν και ως άθεοι ντρεπόμαστε πολύ για αυτόν– δεν τα πιστεύουμε αυτά τα thriller τύπου, όπου ο ήρωας σώζεται την τελευταία στιγμή, στέλνει το κακό πνεύμα στην «κόλαση» και φωνάζει κάτι στο στιλ «μπερν ιν χελ μαδαφάκα!».

Κλείνει η παρένθεση.

Όμως, βρε συνάδελφοι, να μας ξαφνιάζει ο Τζίζας σε βυζαντινή εκκλησία; Κάτι τέτοια είναι που διαβάζουν τα πλήθη των ψεκασμένων και σιγά σιγά καταλήγουν στα γνωστά σάιτ. Ξεκινούν από τα «ελαφριά» (δεν τα λες, αλλά έστω...) και πάνε στην πρέζα. Με τα «θαύματα», τις «προφητείες» και διάφορα άλλα τέτοια κλινικά. Να γράφουν κάτω από όλα τα fake news τους «δοξάζω!». Και «Ευλόγησέ μας Κύριε!».

Και άμα τους γράψεις κάνα σχόλιο στο στυλ «μάνα μου, αν ήταν να σε ευλογήσει γιατί σου το έκανε το κακό και σε έκανε έτσι in the first place», σου λένε ότι είσαι κακός. Κακοί είστε εσείς που δεν τους βοηθάτε. Εγώ προσπαθώ.

Εμένα όμως το αγαπημένο μου κομμάτι της είδησης –την οποία δεν γράψαμε εμείς εδώ στον «Π» το… ατόπημα είναι η αναδημοσίευσή της από ελληνικό σάιτ, άλλωστε από την Ελλάδα τις ξεσηκώνουμε όλες τις μαλ… και ποτέ τα καλά της– το αγαπημένο μου κομμάτι λοιπόν είναι το πιο κάτω.

«[…] ισχυρίζονται πως ανακάλυψαν πορτρέτο του Ιησού Χριστού, ηλικίας 1.500 ετών». Το πορτρέτο το κάνει κανείς (α) ζώντος του απεικονιζόμενου – ακόμη και τα περίφημα πορτρέτα Φαγιούμ που ήταν ταφικά ζωγραφίζονταν όταν ζούσε ο άνθρωπος, ή (β) από φωτογραφία. Η οποία δεν υπήρχε την εποχή που υποτίθεται ότι έζησε ο Ιησούς.

Εάν η τοιχογραφία αναγόταν σε εκείνη την εποχή, τότε θα είχε μια άλλη σημασία. Αλλά πεντακόσια χρόνια μετά, σε εκκλησία κιόλας, αρχαιολογικά ίσως σημαίνει κάτι αλλά… Είναι φανταστική η απεικόνιση. Εκτός κι αν ήταν στα 540 τόσα του ο ζωγράφος του... «πορτρέτου».

Έτσι είναι αγαπητοί μου. Τα πάντα θα πρέπει να τα κρίνουμε με τη λογική. Την κοινή κιόλας για να μην τη χάσουμε (κιόλας, επίσης) με τα όσα βλέπουμε και ακούμε πλέον σε μια χώρα η οποία παραδίδεται μέρα με τη μέρα στον παροξυσμό της θρησκοληψίας, της περιφρόνησης των δεδομένων και της επιστήμης και της κοινής βλακείας.

Η πίστη είναι ένα. Και είναι σεβαστή ακόμη και για μας που τη θεωρούμε ένα παραμύθι σαν όλα τα άλλα, διότι τέτοιο είναι απέναντι στη λογική. Τα μασκαραλίκια όμως είναι άλλο.

Ειδικά σε μια εποχή που ο #pellotopos πατάει τρελά το γκάζι προς τον Μεσαίωνα και το Δρομοκαΐτειο.

Υστερόγραφο: Το εικονιζόμενο πορτρέτο δεν είναι βέβαια το περί ου ο λόγος, το «πορτρέτο του Χριστού» στην εκκλησία στην έρημο του Ισραήλ. Είναι το «μωσαϊκό πορτρέτο, Χάρης Γεωργιάδης: Ο μάγος των αριθμών» (sic) το οποίο παρουσιάστηκε σε γκαλερί τις προάλλες.

Άμα σας λέω να ανησυχείτε, να μ’ ακούτε!