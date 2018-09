Το μυστικό της Τζάκι Κένεντι που είδε το φως της δημοσιότητας

Τα γυαλιά τύπου Τζάκι Ω, τα ταγέρ, τα φουλάρια, τα λευκά γάντια, ήταν κάποιες από τις τάσεις, που ανέδειξε η Τζάκι Κένεντι. Μία γυναίκα, που δε μπορείς να την χαρακτηρίσεις ιδιαίτερα όμορφη, όμως, είχε τον τρόπο να ασκεί μία μοναδική γοητεία. Η λεπτοκαμωμένη, αλλά αθλητική σιλουέτα της, σε συνδυασμό με την αγέρωχη στάση της και το κομψό περπάτημά της την έκαναν να ξεχωρίζει. Ωστόσο, τα απομνημονεύματα της πρώην βοηθού της, Kathy McKeon «Jackie’s Girl: My Life with the Kennedy Family» φέρνει στο φως μυστικά για την χήρα δύο ισχυρών ανδρών, που δεν τα περιμέναμε.

Η Kathy McKeon ήταν βοηθός της Τζάκι από το 1964 μέχρι το 1977. Και όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, γνώριζε από πρώτο χέρι μυστικά της Τζάκι. Κι ένα από αυτά είναι ότι το ένα πόδι της ήταν μικρότερο από το άλλο. «Στο μέγεθος της γόμας ενός μολυβιού» λέει η πρώην βοηθός της. Μάλιστα, διέθετε μία απίστευτα μεγάλη συλλογή (εννοείται πανάκριβων) παπουτσιών και λόγω του ανατομικού της προβλήματος, όλα τα ζευγάρια ήταν κατασκευασμένα για να μη φαίνεται η διαφορά, που στην πραγματικότητα ήταν μία λεπτομέρεια.

Παρεμπιπτόντως, το ίδιο ανατομικό πρόβλημα αντιμετώπιζε και ο πρώτος σύζυγός της, Τζον Κένεντι, ο οποίος ανακάλυψε ότι το αριστερό του πόδι ήταν ελαφρώς κοντύτερο από το δεξί, μετά από έναν εξουθενωτικό πόνο στην πλάτη.