Το Facebook διέγραψε λογαριασμούς για εμπλοκή στις εκλογές των ΗΠΑ

Η Facebook Inc ανακοίνωσε ότι εντόπισε μια συντονισμένη εκστρατεία πολιτικής επιρροής στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016 και διέγραψε δεκάδες ψεύτικα προφίλ χρηστών στην κοινωνική του πλατφόρμα, ανακοίνωσε η εταιρεία.



Ένας ρωσικός προπαγανδιστικός βραχίονας επιχείρησε να αναμιχθεί στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, αναρτώντας και αγοράζοντας χώρο διαφημίσεων στο facebook, σύμφωνα με την εταιρεία και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Η Μόσχα αρνείται κάθε ανάμιξη. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέγραψε 32 σελίδες και λογαριασμούς από το facebook και το Instagram, ως μέρος της προσπάθειάς της να καταπολεμήσει την ξένη ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές, απόπειρες που βουλευτές χαρακτηρίζουν επικίνδυνες για τη δημοκρατία.



"Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή στο facebook επειδή δεν θέλουμε άτομα ή οργανισμούς να δημιουργούν δίκτυα λογαριασμών για να παραπλανούν άλλους για το ποιοι είναι ή για το τι κάνουν", ανέφερε η εταιρεία στο ιστολόγιό της.



"Βρισκόμαστε ακόμη στα πολύ πρώτα στάδια της έρευνάς μας και δεν έχουμε όλα τα δεδομένα - όπως ποιοι ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από αυτό", υπογραμμίζεται. Περισσότεροι από 290.000 χρήστες ακολουθούσαν τουλάχιστον μια σελίδα και λογαριασμούς από αυτές τις σελίδες και περίπου 11.000 δολάρια ξοδεύτηκαν σε περίπου 150 διαφημίσεις, τόνισε η εταιρεία. Οι λογαριασμοί δημιούργησαν περίπου 30 εκδηλώσεις από τον Μάιο του 2017.



Οι σελίδες με τους περισσότερους ακόλουθους έφεραν τίτλους όπως "Aztlan Warriors," "Black Elevation," "Mindful Being," and "Resisters." Το Facebook ανέφερε σε Αμερικανούς βουλευτές αυτή την εβδομάδα ότι εντόπισε την εκστρατεία ως μέρος των ερευνών της για την ανάμιξη στις εκλογές σύμφωνα με τους New York Times που δημοσίευσαν πρώτες τη διαγραφή των λογαριασμών.



Η εταιρεία πρωτύτερα είχε τονίσει ότι 126 εκατομμύρια Αμερικάνοι ίσως να εκτέθηκαν σε πολιτικό περιεχόμενο, υποστηριζόμενο από τη Ρωσία, στο facebook σε διάρκεια δύο ετών και ότι 16 εκατομμύρια ενδέχεται να εκτέθηκαν σε ρωσική πληροφόρηση στο Instagram.



"Είναι πολύ μια πολύ καλή είδηση επειδή δείχνει ότι το facebook το λαμβάνει αυτό πολύ σοβαρά, οπότε πρέπει να επαινεθούν για αυτό που έκαναν σήμερα", δήλωσε στο Fox News η Aμερικανίδα Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστεν Νίλσεν, σχολιάζοντας τα ευρήματα της εταιρείας. "Επίσης δείχνει ότι η απειλή είναι πραγματική και οι Αμερικάνοι πρέπει να το γνωρίζουν", είπε σημειώνοντας: "Οι Ρώσοι και άλλα κράτη απολύτως επιχειρούν να μας χειραγωγήσουν".