Το CIIM σας καλεί να γίνετε «Masters» του μέλλοντος σας

Ζούμε σε πραγματικά εκπληκτικές στιγμές. Ποτέ δεν υπήρχαν τόσες πολλές δυνατότητες και επιλογές για όλους μας, αλλά και τόσος ανταγωνισμός. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε, αλλά φοβόμαστε μήπως κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι σημαντικό να ονειρευτούμε κάτι πολύ πιο μεγάλο απ’ αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας. Γι’ αυτό και το CIIM εγκαινιάζει τη νέα του καμπάνια με τίτλο “Master your Future”, γιατί τα Masters του CIIM αποδεδειγμένα βοηθούν τους αποφοίτους τους να πιάσουν το μέλλον τους στα χέρια τους.

Σκεφτείτε το μακροπρόθεσμο όραμά σας ως το Βόρειο Αστέρι σε έναν ναύτη. Ποτέ δεν θα το φτάσει, αλλά πάντα δείχνει αν είναι στο σωστό δρόμο. Ο σκοπός ενός μακροπρόθεσμου οράματος είναι να σας εμπνεύσει και να σας βοηθήσει να κάνετε καλές επιλογές στο παρόν. Οτιδήποτε μπορείτε να ονειρευτείτε, μπορείτε να το επιτύχετε.

Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι να διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας σε μια συνωστισμένη αγορά. Ο ανταγωνισμός για τις πιο επιδιωκόμενες θέσεις εργασίας είναι μεγαλύτερος από ποτέ, και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ένα πρώτο πτυχίο. Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου από ένα πρωτοκλασάτο Business School, όπως το CIIM, σας βοηθά να ξεχωρίσετε και πραγματικά να κυριαρχήσετε το μέλλον σας.

Για ορισμένους, μπορεί να πάρει τη μορφή της διεύρυνσης της επιχειρησιακής γνώσης και των δεξιοτήτων τους , που αποτελεί το στόχο ενός κλασικού προγράμματος MBA (Master of Business Administration) το οποίο εξυπηρετεί τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες που, μετά από μερικά χρόνια εργασιακής εμπειρίας, αναλαμβάνουν περισσότερο οργανωτικούς και ηγετικούς ρόλους. Υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουν πώς διάφοροι κλάδοι, όπως η λογιστική και η χρηματοδότηση, το μάρκετινγκ και η στρατηγική, η ηγεσία και η επιχειρησιακή αριστεία, συμβάλλουν στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Το MBA έχει κατά κανόνα πιο υψηλό κόστος από τα άλλα μεταπτυχιακά, αλλά μπορεί να οδηγήσει στις πιο δραματικές αυξήσεις μισθών, με μέσο μισθό μετά το MBA κατά 30-100% υψηλότερο από ότι πριν.

Για άλλους, ένας μεταπτυχιακός τίτλος MSc μπορεί να βρίσκεται σε μια παρακείμενη περιοχή του αρχικού τομέα σπουδών. Ο λογιστής ή ο ελεγκτής μπορεί να εξετάσει την εμβάθυνση των γνώσεων του σχετικά με την ανάλυση δεδομένων (data analytics) ή τη τεχνολογία του Blockchain για να προετοιμαστεί για τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των λογιστικών, ελεγκτικών και χρηματοοικονομικών εργασιών. Γι’ αυτούς το CΙΙΜ προσφέρει το MSc in Business Intelligence & Data Analytics.

Ένας επαγγελματίας του χρηματοπιστωτικού τομέα μπορεί να θελήσει να εμβαθύνει τις εξειδικευμένες γνώσεις του σε θέματα διαχείρισης περιουσίας ή ποσοτικής χρηματοδότησης που προσφέρει το MSc in Financial Services. Ένας επαγγελματίας στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων μπορεί να θέλει να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αναγνώρισης στη διοίκηση προσωπικού που προσφέρει το MSc in Human Resource Management. Για τους εκπαιδευτικούς, είτε διορισμένους είτε αδιόριστους, το Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση, ανοίγει νέες ευκαιρίες και προοπτικές τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη διοίκηση σχολείων και οργανισμών.

Και υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να αλλάξουν τη σταδιοδρομία τους. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος σας επιτρέπει επίσης να αναπροσανατολίζετε τις προσδοκίες σταδιοδρομίας σας. Αν ονειρευόσασταν να γίνετε μάνατζερ ή επιχειρηματίας και δεν είχατε την ευκαιρία να σπουδάσετε διοίκηση επιχειρήσεων ή την επιχειρηματικότητα στο πρώτο πτυχίο σας, ένα μεταπτυχιακό στο business τo MSc in Business Management θα σας πρόκρινε γι’ αυτά τα επαγγέλματα.

Το CIIM προσφέρει επτά αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά επαγγελματικά προγράμματα που είναι υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και συγχρόνως πολύ πρακτικά και έτοιμα για άμεση εφαρμογή. Σας παρέχουν όχι μόνο τη θεωρητική γνώση και την κατανόηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που έχετε μάθει σε ένα πρακτικό πλαίσιο. Αν σας απασχολεί το κόστος, το χαμηλότοκο 15ετές φοιτητικό δάνειο, μέρος του «Master your Future» σας λύνει και το οικονομικό πρόβλημα.

Αν είστε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο βήμα για να κυριαρχήσετε του μέλλοντος σας, δίνοντας στις προοπτικές σταδιοδρομίας σας την ώθηση που μόνο ένα μεταπτυχιακό του CIIM θα μπορούσε να δώσει, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ciim.ac.cy σήμερα και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.