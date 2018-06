Το Audi Q5 στην κορυφή των φωτογραφικών βραβείων PX3

Μια ακόμα παγκόσμια διάκριση έλαβε ο γνωστός Κύπριος φωτογράφος Silvio Rusmigo, αφού η συλλογή του «An island of wonders becomes my playground» βραβεύτηκε με αργυρό βραβείο στην κατηγορία Advertising/ Automotive (Professional) στον διεθνή διαγωνισμό PX3 «Prix de la Photographie, Paris» στη Γαλλία. Η συγκεκριμένη συλλογή που αποτελεί ανάθεση από την εταιρεία Unicars για τις ανάγκες της κυπριακής εκστρατείας του Audi Q5, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας, γεγονός που το επιβεβαιώνουν οι συνεχείς διακρίσεις. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο που μας πέρασε η συλλογή τιμήθηκε με το χάλκινο βραβείο και Honorable Mention στην κατηγορία Advertising-Product (Professional) στον παγκόσμιο διαγωνισμό Tokyo International Foto Awards.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο φωτογραφικός φακός μου, η πρωτοπορία της εταιρείας Unicars και η καινοτομία της διαφημιστικής εταιρείας Innovation/ Leo Burnett, αποτέλεσαν το μέσο, όχι μόνο για να ταξιδέψουμε τις ομορφιές της κυπριακής φύσης διεθνώς, αλλά και να αναδείξουμε τις δυνατότητες της Κύπρου κατακτώντας πρωτιές που μας βγάζουν από τα στενά περιθώρια της χώρας μας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Silvio Rusmigo.

Από τη δική της μεριά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Unicars, Χριστιάννα Διογένους, ανέφερε ότι «ευχαριστούμε θερμά τον Silvio που μας έφερε αυτή την αργυρή διάκριση, μια ακόμα ευχάριστη έκπληξη που επιβεβαιώνει την πρωτοπορία τόσο της Audi όσο και της Unicars, που ως ένας προοδευτικός οργανισμός τολμά πάντα να οδηγεί τις εξελίξεις και να αναδεικνύει με τον πιο δημιουργικό τρόπο τα brands που εκπροσωπεί, έτσι ώστε να γίνονται ταυτόσημα με την τοπική αγορά, όπως και το Audi Q5 που μας καλεί να ζήσουμε τις απλές χαρές της ζωής».

Ο διαγωνισμός Prix de la Photographie, Paris αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς φωτογραφικούς διαγωνισμούς στον κόσμο, προσελκύοντας τους καλύτερους φωτογράφους, δημιουργούς, συμβούλους, συντάκτες, και εκδότες από κάθε μεριά του πλανήτη, και έχει ως στόχο να επιβραβεύσει και να αποτίσει φόρο τιμής στην τέχνη της φωτογραφίας και τους δημιουργούς της, και φυσικά, να αναδείξει τα επερχόμενα ταλέντα στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χάρτη. Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από κορυφαίους διεθνώς αναγνωρισμένους decision-makers του χώρου, επέλεξε τους φετινούς νικητές από χιλιάδες συμμετοχές από πάνω από 85 χώρες.