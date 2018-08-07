Το αναλυτικό πρόγραμμα της Β' Κατηγορίας
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Β' Κατηγορίας
Πολίτης Sports, 07.08.2018 (τελευταία ενημέρωση 10:22)
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Σε ρυθμούς Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη το Σαββατοκύριακο 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2018 και το φινάλε το Σαββατοκύριακο 11 – 12 Μαΐου 2019.
Δεκαέξι συμμετοχές και μετά την ολοκλήρωση των 30 αγωνιστικών, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της κατάταξης θα διαβαθμιστούν στη Γ' Κατηγορία και οι δύο πρώτες, θα εξασφαλίσουν άνοδο στην Α' Κατηγορία.
Εθνικός Άχνας και ΘΟΪ Λακατάμιας θα δώσουν δώδεκα από τους δεκαπέντε εντός έδρας αγώνες τους ημέρα Παρασκευή.
Σημειώνεται επίσης, πως η Παρασκευή θα είναι και η ημέρα που θα ορίζονται οι τηλεοπτικοί αγώνες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου:
1η αγωνιστική (15-16/09/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΜΕΑΠ
ΑΡΗΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΣΙΛ - ΠΑΕΕΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
2η αγωνιστική (22-23/09/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΠΑΕΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΣΙΛ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΜΕΑΠ - ΑΡΗΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
3η αγωνιστική (29-30/09/2018)
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΡΗΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΜΕΑΠ
ΑΣΙΛ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΕΕΚ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
4η αγωνιστική (06-07/10/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΡΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΑΕΕΚ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΑΠ - ΑΣΙΛ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
5η αγωνιστική (20-21/10/2018)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΑΡΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΣΙΛ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΕΑΠ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΠΑΕΕΚ
6η αγωνιστική (27-28/10/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΣΙΛ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΡΗΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΑΠ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΠΑΕΕΚ
7η αγωνιστική (03-04/11/2018)
ΑΡΗΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΣΙΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΜΕΑΠ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΠΑΕΕΚ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
8η αγωνιστική (10-11/11/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΣΙΛ
ΑΡΗΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΠΑΕΕΚ
ΜΕΑΠ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
9η αγωνιστική (24-25/11/2018)
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΑΣΙΛ - ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
10η αγωνιστική (01-02/12/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΣΙΛ
ΜΕΑΠ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΕΕΚ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
11η αγωνιστική (08-09/12/2018)
ΑΣΙΛ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΡΗΣ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΠΑΕΕΚ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΜΕΑΠ
12η αγωνιστική (15-16/12/2018)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΠΑΕΕΚ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΡΗΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΣΙΛ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΜΕΑΠ
13η αγωνιστική (22-23/12/2018)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΣΙΛ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΡΗΣ
ΠΑΕΕΚ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΜΕΑΠ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
14η αγωνιστική (05-06/01/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΜΕΑΠ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΡΗΣ - ΠΑΕΕΚ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΣΙΛ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
15η αγωνιστική (12-13/01/2019)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΣΙΛ
ΠΑΕΕΚ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΡΗΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΜΕΑΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
16η αγωνιστική (19-20/01/2018)
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΑΡΗΣ
ΜΕΑΠ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
17η αγωνιστική (26-27/01/2019)
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΡΗΣ - ΜΕΑΠ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΑΣΙΛ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΕΕΚ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
18η αγωνιστική (02-03/02/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΕΕΚ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΑΣΙΛ
ΜΕΑΠ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
19η αγωνιστική (09-10/02/2019)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΣΙΛ - ΜΕΑΠ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΠΑΕΕΚ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
20η αγωνιστική (16-17/02/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΡΗΣ
ΠΑΕΕΚ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΜΕΑΠ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΣΙΛ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
21η αγωνιστική (23-24/02/2019)
ΑΡΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΣΙΛ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΜΕΑΠ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΑΕΕΚ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
22η αγωνιστική (02-03/03/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΣΙΛ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΠΑΕΕΚ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΜΕΑΠ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΡΗΣ
23η αγωνιστική (09-10/03/2019)
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΡΗΣ
ΑΣΙΛ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΜΕΑΠ
ΠΑΕΕΚ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
24η αγωνιστική (16-17/03/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ - ΑΣΙΛ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΜΕΑΠ - ΠΑΕΕΚ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
25η αγωνιστική (30-31/03/2019)
ΑΣΙΛ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΠΑΕΕΚ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΜΕΑΠ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
26η αγωνιστική (06-07/04/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΠΑΕΕΚ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΡΗΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΑΠ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΣΙΛ
27η αγωνιστική (13-14/04/2019)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΙΛ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΡΗΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΑΕΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΜΕΑΠ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
28η αγωνιστική (20-21/04/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΠΑΕΕΚ
ΑΡΗΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΑΣΙΛ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΜΕΑΠ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
29η αγωνιστική (04-05/05/2019)
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΑΣΙΛ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΠΑΕΕΚ - ΑΡΗΣ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΜΕΑΠ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
30η αγωνιστική (11-12/05/2019)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΜΕΑΠ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
ΑΡΗΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΠΑΕΕΚ
ΑΣΙΛ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
07/08/2018, 10:22
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