Θλίψη για δελφίνι -Το εντόπισαν ναυαγοσώστες νεκρό στο Lady’s Mile

Λύπη προκάλεσε ο εντοπισμός ενός νεκρού μικρού δελφινιού το πρωί της Πέμπτης στην παραλία του Lady’s Mile στη Λεμεσό. Παραμένει άγνωστο εάν ξεβράστηκε νεκρό ή αν πέθανε αβοήθητο στην παραλία το προηγούμενο βράδυ. Το δελφίνι εντόπισαν στην ακτή ναυαγοσώστες της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν το Τμήμα Αλιείας, το οποίο με τη σειρά του ανταποκρίθηκε αμέσως, με μέλη του να σπεύδουν στο σημείο για να το παραλάβουν. Τα αίτια θανάτου του θα καταδείξει νεκροψία που θα διενεργηθεί, τα αποτέλεσμα της οποίας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το σκοτώσαμε...

Φωτογραφίες με το νεκρό δελφίνι δημοσίευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ναυαγοσώστης της περιοχής, σχολιάζοντας ότι «γίναμε μάρτυρες του θανάτου ενός από τα πιο έξυπνα, αριστοκρατικά και πιο φιλικά ζώα προς τον άνθρωπο και η αιτία, ο ίδιος ο άνθρωπος και τα σκουπίδια που πετάει στις θάλασσες. Ο άνθρωπος που ό,τι αγγίζει το καταστρέφει». «Αυτό το δελφίνι», συνεχίζει, «ήταν ο συνοδοιπόρος και η πυξίδα των ψαράδων στις θάλασσες σε τρικυμίες και φουρτούνες, σε βοριάδες και τραμουντάνες, ήταν η παρηγοριά και η ελπίδα του κάθε θαλασσοπόρου, ήταν το σύμβολο του έρωτα στη θάλασσα... Και εμείς το σκοτώσαμε...».

Γιατί βγαίνουν στη στεριά

Εν αναμονή ωστόσο των αποτελεσμάτων της νεκροψίας, να σημειωθεί ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αιτιών για τους οποίους το δελφίνι βγαίνει στη στεριά. Ενδεχομένως το δελφίνι να μπερδεύτηκε και βγήκε στη στεριά παρασυρόμενο από ηχητικά σήματα που προκαλούν ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα πάλι με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals», σε πολλές περιπτώσεις τα δελφίνια επίτηδες επιλέγουν να βγουν στη στεριά. Ο λόγος που θα βγει ένα δελφίνι στη στεριά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, είναι γιατί θέλει να πεθάνει, επειδή. π.χ. είναι σοβαρά άρρωστο.