Τhe Mall of Cyprus: Υποδέχεται Tezenis, Nautica, KEM, Socks and Tights

Το The Mall of Cyprus υποδέχεται μερικά από τα πιο δημοφιλή brands στον χώρο της μόδας στην Κύπρο, συνθέτοντας και διευρύνοντας ακόμα περισσότερο...

Το The Mall of Cyprus υποδέχεται μερικά από τα πιο δημοφιλή brands στον χώρο της μόδας στην Κύπρο, συνθέτοντας και διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την ήδη μεγάλη γκάμα των επιλογών που προσφέρει στους καταναλωτές του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα καταστήματα Tezenis, Nautica, KEM και Socks & Tights κάνουν την είσοδό τους στο The Mall of Cyprus μετατρέποντας τα ψώνια σε μια απολαυστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, το Tezenis, η νεαρότερη μάρκα του Ομίλου CALZEDONIA, που έχει καταφέρει να κατακτήσει το κοινό με το νεανικό, κοσμοπολίτικο και trendsetting προφίλ της, προσφέρει μια πολύ μεγάλη σειρά από εσώρουχα, homewear, είδη easywear και μαγιό για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες φρέσκιες προτάσεις σε ανταγωνιστικές τιμές πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, κάνοντας τη μάρκα ιδιαίτερα δελεαστική για τη νεολαία, και όχι μόνο.

Από την άλλη μεριά, την εμφάνιση του κάνει και το δημοφιλές brand Nautica, ένα όνομα συνώνυμο της sport πολυτέλειας και κομψότητας με καταγωγή από την Αμερική. Αντλώντας την έμπνευσή του από τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για εξερεύνηση και δράση, σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά lifestyle brands με διεθνή παρουσία σε 64 χώρες, προσφέροντας μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε υψηλής αισθητικής και ποιότητας ρούχα για τη γυναίκα και τον άντρα.

Την είσοδό της κάνει ωστόσο και η ΚΕΜ, κορυφαίος κατασκευαστής γυναικείων αξεσουάρ από το 1985 με 300 σημεία πώλησης σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρωτοτυπία στα σχέδια και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην ποιότητα την κατέστησαν καθοριστικό φορέα στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του κλάδου των δερμάτινων ειδών και των γυναικείων αξεσουάρ, στην ελληνική και την κυπριακή αγορά. Η ευαίσθητη αντίληψη του σύγχρονου lifestyle και των trends της μόδας σε συνδυασμό με το πάθος για δημιουργία συνθέτουν ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται στη σύγχρονη γυναίκα κάθε ηλικίας.

Τέλος, το αγαπημένο Socks & Tights είναι έτοιμο να δώσει μια πολύχρωμη νότα στο The Mall of Cyprus, με τη μεγαλύτερη γκάμα που αριθμεί πάνω από 2000 διαφορετικά προϊόντα σε σχέδια, χρώματα, στυλ και μεγέθη κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου/ Χειμώνα, και περισσότερα από 500 διαφορετικά μαγιό και beachwear κατά την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι. Στο Socks & Tights μπορείτε να απολαύσετε τα προϊόντα Mix & Match για να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ, σε μοναδικό συνδυασμό χρωμάτων και σχεδίων, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη, με ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες, αλλά και με τιμές που ταιριάζουν σε όλες τις τσέπες.

Τα νέα καταστήματα έρχονται να προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στο The Mall of Cyprus που συνεχίζει τις εργασίες του για επέκταση κάτω από το γενικότερο σκεπτικό του “Expanding experiences” με απώτερο στόχο να χαρίσει στο κοινό και τους καναλωτές περισσότερες εμπειρίες σε shopping, ψυχαγωγία και διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα νέα καταστήματα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο Νέα Brands - The Mall of Cyprus